Kontorist / administratör (80-100% enligt eget önskemål)
Vi är ett mindre familjeföretag inom fastighetsförvaltning som söker en administrativt kunnig medarbetare. Tjänstens omfattning är 80-100 % enligt eget önskemål.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter samt god datorvana. Som person är du noggrann, ansvarstagande och har förmåga att arbeta självständigt. Du är flexibel, har en positiv inställning och trivs med administrativa uppgifter, kundkontakt samt att hantera flera arbetsuppgifter parallellt.
Arbetet utförs från vårt kontor i Högsbo industriområde.
Arbetsuppgifterna är varierande och kräver flexibilitet. De innefattar bland annat:
Allmänna kontorsgöromål
Telefon- och mejlkontakt med hyresgäster
Hyresadministration, inklusive upprättande av hyresavtal för lägenheter
Hantering av hyror, aviseringar och påminnelser
Tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande.
Vi tar endast emot ansökningar via e-post och har tyvärr inte möjlighet att besvara telefonsamtal gällande tjänsten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: ulrika@julvihus.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Julvi Hus i Göteborg AB
(org.nr 556383-6245)
Ingela Gathenhielms Gata 5 (visa karta
)
421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA Jobbnummer
9861035