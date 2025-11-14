Kontinuitet- och beredskapssamordnare
2025-11-14
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
På enhet It-säkerhet vill vi vara något extra. Vi vill ständigt förbättra, både organisation och oss själva. Vi är nyfikna och vill alltid lära oss mer. Vi tror på transparens och öppenhet och inser värdet av olika åsikter, vilket är extra viktigt när frågorna vi arbetar med är komplexa och till sin natur saknar givna svar. Vårt arbete är ibland utmanande, därför stödjer vi varandra i vått och torrt. Vi samarbetar, på riktigt.
Vi söker dig med stort engagemang som vill vara en del av vår fortsatta utveckling av beredskapen inom myndigheten. Du kommer vara en viktig del i att myndigheten når nästa nivå när det gäller vårt stora långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete. Myndigheten har nyligen etablerat egen drift, och det pågår utveckling av nytt vägtrafikregister samt långsiktiga säkerhetshöjande åtgärder. Så här finns många och utvecklande utmaningar som väntar på dig!
Du kommer att arbeta inom områdena kontinuitet och beredskap inom IT, där fokus är att tillse att IT-avdelningen arbetar samordnat och enhetligt gällande beredskapsfrågor, krishantering och kontinuitetshantering. Funktionen ansvarar för att avdelningens systematiska säkerhetsarbete inom kontinuitet- och beredskap samordnas och utvecklas. Detta sker genom utbildning, stöd i det dagliga arbetet för sektioner och enheter, analyser samt framtagande av krav m.m.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
Du kommer att
- analysera och utveckla avdelningens krisledning inför fredstida kriser och höjd beredskap
- agera stabschef i avdelningens krisledning
- arbeta med säkerhetskyddsfrågor
- ta fram kravställning för kontinuitets- och beredskapsområdet
- ge stöd i kontinuitetshantering till avdelningens verksamheter och sektioner
- samordna och utveckla risk- och sårbarhetsanalysarbetet inom avdelningen
- planera och genomföra utbildningsinsatser och övningsverksamhet för vår personal kopplat till ditt område
- samordna planering för särskilda händelser inom avdelningen
- representera avdelning IT i samverkansforum och arbetsgrupper för myndigheten inom dina områden
- samverka med myndighetens alla verksamheter och vid behov andra myndigheter eller organisationer
- upprätta och förvalta styrande dokument inom ditt område
- granska och handlägga interna och externa remisser inom området
- ta fram lägesbilder och ansvara för rapportering.
Du måste ha
- för uppdraget relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt
- övergripande och bred IT-kompetens som förvärvats genom mångårig erfarenhet inom branschen
- dokumenterad erfarenhet av arbete med inriktning på kris- och beredskapsområdet
- goda kunskaper om svensk totalförsvarsplanering och säkerhetsskyddslagstiftningen
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du också har
- utbildning inom ett eller flera områden såsom stabstjänst, säkerhetsskydd, kontinuitet, högre kurs i totalförsvar (HK 1)
- kunskap gällande cybersäkerhet
- erfarenhet som stabschef inom krisledning
- erfarenhet av arbete med risk och sårbarhetsanalyser
- erfarenhet av beredskapsplanering inom offentlig verksamhet
- erfarenhet av kontinuitetsarbete inom it-området
- erfarenhet att jobba med ramverk och standarder så som ISO 27002, NIS2.
Vi vill att du
- tar ansvar för din arbetsuppgift, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare
- har ett förhållningssätt som präglas av samarbetsförmåga och balanserad dialog med olika intressenter
- är lyhörd och har en god kommunikativ förmåga
- är flexibel, prestigelös och gärna delar med dig av kunskaper och erfarenheter
- är mål- och lösningsorienterad och är öppen för förändringar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Hanna Gullberg, hanna.gullberg@transportstyrelsen.se
ST, Axel Frick och Saco-S, Benedicte Johansson nås via vår växel på 0771-503 503.


Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2025-11486. Vi behöver din ansökan senast den 5 december 2025. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.

Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping. Ersättning
Individuell lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSG 2025-11486". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099) Arbetsplats
TS Gemensamt Jobbnummer
9604514