Konsultstöd - Knowledge Management & IT-dokumentation
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Konsultstöd - Knowledge Management & IT-dokumentation
Rollbeskrivning
Vi söker en konsult med erfarenhet inom Knowledge Management och IT-dokumentation. Uppdragets mål är att skapa en dokumentationsstruktur som är AI-anpassad, lätt att söka i och relevant för olika målgrupper. Arbetet ska följa ITIL-processer och etablerade best practices inom knowledge management för att stärka organisationens långsiktiga kunskapshantering.
Uppdraget omfattar hela kedjan - från nulägesanalys till implementering och överlämning. Du kommer att kartlägga befintlig dokumentation i ServiceNow och andra källor, identifiera brister och utveckla en målbild för framtida dokumentationsstruktur. Arbetet inkluderar även utformning av riktlinjer, etablering av arbetsflöden och konfiguration av ServiceNow för effektiv hantering av kunskapsartiklar.Publiceringsdatum2025-10-21Dina arbetsuppgifter
Genomföra inventering och nulägesanalys av befintlig dokumentation
Utforma målbild, struktur och metadata för AI-anpassad dokumentation
Etablera riktlinjer och arbetssätt för skapande, granskning och publicering
Implementera och konfigurera Knowledge Management i ServiceNow
Säkerställa kvalitet, sökbarhet och relevans i dokumentationen
Genomföra utbildning och överlämning till organisationenKvalifikationer
Minst 4 års erfarenhet av Knowledge Management och ServiceNow Knowledge Management
God förståelse för ITIL-processer och AI-läsbar dokumentation (metadata, taggning, strukturerad text)
Erfarenhet av liknande uppdrag med fokus på best practice och kvalitetssäkring
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet som IT-dokumentatör
ITIL® 4 Foundation-certifiering
ServiceNow Certified System Administrator (CSA)
ServiceNow Certified Implementation Specialist - Knowledge Management (CIS-KM)
Knowledge-Centered Service (KCS) v6 Practices Certification
Omfattning: 100%
Start: 2025-11-24
Längd: Till 2026-01-23
Plats: Halmstad
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
111 22 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9568090