Konsultsjuksköterska
Morano BemanningsExperten AB / Sjuksköterskejobb / Lidingö Visa alla sjuksköterskejobb i Lidingö
2026-08-02
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Legitimerade sjuksköterskor sökes för konsultuppdrag på annan ort
Morano BemanningsExperten AB söker erfarna och flexibla sjuksköterskor som är intresserade av att arbeta som konsulter på olika orter i Sverige.
Det här är en möjlighet för dig som uppskattar variation, vill utvecklas i nya vårdmiljöer och samtidigt ha inflytande över när och var du arbetar. Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och snabbt kan anpassa dig till nya arbetsplatser, rutiner och arbetsgrupper.
Om uppdragen
Som konsult genom Morano arbetar du hos någon av våra samarbetspartner eller uppdragsgivare inom vård och omsorg. Uppdragen matchas så långt det är möjligt utifrån din erfarenhet, kompetens, tillgänglighet och önskade arbetsperiod.
Arbetstiden kan omfatta dag-, kvälls-, natt- och helgtjänstgöring beroende på verksamhetens behov.
Kompetenser och erfarenhetsområden
Vi söker legitimerade sjuksköterskor med minst två års relevant yrkeserfarenhet. Vi välkomnar både allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
Kommunal hälso- och sjukvård
Hemsjukvård
SÄBO
Korttidsboende
Äldreomsorg
LSS-verksamhet
Sjukhus och slutenvård
Medicin
Kirurgi
Akutmottagning
Geriatrik
Psykiatri
Specialistsjuksköterskor
Distriktssköterska
Intensivvårdssjuksköterska, IVA
Operationssjuksköterska
Anestesisjuksköterska
Psykiatrisjuksköterska
Barnsjuksköterska
Ambulanssjuksköterska
Barnmorska
Även du som har annan relevant erfarenhet eller specialistkompetens är välkommen att ansöka.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska.
Har minst två års relevant yrkeserfarenhet.
Är självständig, ansvarstagande och trygg i din yrkesroll.
Har ett professionellt bemötande och ett tydligt patientfokus.
Har god samarbetsförmåga och lätt för att komma in i nya arbetsgrupper.
Är flexibel och kan arbeta på annan ort under hela eller delar av uppdragsperioden.
Behärskar svenska väl i tal och skrift.
Vi erbjuder
Möjlighet till varierande och utvecklande konsultuppdrag.
Uppdrag som matchas mot din kompetens och tillgänglighet.
Personlig och nära kontakt med Morano före och under uppdraget.
Tydlig information om uppdrag, arbetstider och villkor innan du tackar ja.
Konkurrenskraftiga villkor utifrån uppdragets krav och omfattning.
Möjlighet till ersättning för resa och boende vid arbete på annan ort, enligt överenskommelse för det aktuella uppdraget.
Om Morano BemanningsExperten AB
Morano BemanningsExperten AB arbetar med bemanning, konsultuthyrning och rekrytering. Vi arbetar personligt och kvalitetsmedvetet med målet att matcha rätt kompetens med rätt verksamhet.
För oss är tydlig kommunikation, hög tillgänglighet och långsiktiga relationer viktiga delar av varje samarbete.Publiceringsdatum2026-08-02Så ansöker du
Skicka ditt CV och en kort presentation till:
E-postadress: info@moranoexperten.se
Webbplats: www.moranoexperten.se
Ange gärna följande i din ansökan:
Nuvarande arbetsort
Yrkeserfarenhet och eventuell specialistkompetens
Vilka verksamhetsområden du har arbetat inom
När du är tillgänglig
Önskad sysselsättningsgrad
Vilka orter eller delar av Sverige du kan arbeta i
Om du föredrar dag-, kvälls- eller nattarbete
Urval och intervjuer genomförs löpande. Välkommen med din ansökan!
Genom att skicka din ansökan samtycker du till att Morano BemanningsExperten AB behandlar och sparar dina personuppgifter för rekryteringsändamål i högst 24 månader. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke eller begära att uppgifterna raderas genom att kontakta info@moranoexperten.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@moranoexperten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konsultsjuksköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Morano BemanningsExperten AB
(org.nr 559491-9507) Kontakt
Ali El Hariri info@moranoexperten.se Jobbnummer
10018035