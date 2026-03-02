Konsultenhetschef Life Cycle Management
Combitech AB / Logistikjobb / Linköping Visa alla logistikjobb i Linköping
2026-03-02
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Combitech AB i Linköping
, Norrköping
, Örebro
, Skövde
, Aneby
eller i hela Sverige
Affärsområdet Life Cycle Management på Combitech befinner sig i en expansiv fas, och vi söker nu en nyfiken och engagerad ledare som vill kombinera chefskap med konsultuppdrag inom Integrated Logistic Support (ILS) / Integrated Product Support (IPS). Rollen är placerad i Linköping eller Jönköping och riktar sig till dig som vill bidra till att stärka Sveriges försvarsförmåga - samtidigt som du utvecklar affärer, verksamhet och människor.
Din roll som konsultenhetschef
Enheten Life Cycle Management tillhör divisionen Specialty Engineering, där cirka 365 medarbetare arbetar med varierande ILS-relaterade uppdrag. Hos oss finns bred och gedigen erfarenhet inom ILS/IPS/LE/LCM/RAMS* i flera branscher, bland annat försvar, industri och infrastruktur. Vi arbetar med system i flera domäner: marin, mark och luft.
• ILS och IPS är internationellt etablerade ledningsstrategier som används inom försvarssektorn men också inom den civila industrin. Kan också benämnas RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Supportability/Safety). I korthet går strategierna ut på att underhåll och drift tas i beaktning redan under systemets utveckling och sen vidare under hela dess livslängd för att över tid säkerhetsställa en balans mellan kostnad, kvalitet och teknisk funktion hos systemet. Andra begrepp som rör vår verksamhet är Logistics Engineering (LE), Life Cycle Management (LCM), Logistic Support Analysis (LSA).
Ditt arbete präglas av variation, utvecklingsmöjligheter och nära samarbete med både kollegor och kunder. I rollen som konsultenhetschef kombinerar du chefsrollen med egna konsultuppdrag, vilket ger dig god förståelse för medarbetarnas vardag samt en naturlig och tät kontakt med kunder och deras behov.
Genom att själv delta i uppdrag får du möjlighet att arbeta med projektledning, analyser, studier och beredning inom hela ILS-området vilket breddar din kompetens ytterligare.
I chefsrollen ingår även ansvar för affärs- och verksamhetsutveckling, beläggningsplanering och personalfrågor, inklusive utvecklings- och lönesamtal. Rollen innebär dessutom möjlighet att arbeta med rekrytering och påverka hur enheten växer framåt.
Som en del av resultatenhetens ledningsgrupp bidrar du till enhetens resultat, strategiska inriktning och den långsiktiga utvecklingen. Vi erbjuder dig möjligheten att leda ett kompetent och erfaret team i en miljö med starkt stöd från närmaste chefer och hög grad av öppenhet. Här får du varierade arbetsuppgifter, stort inflytande och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling.
Vi arbetar med ett brett spektrum av uppgifter inom ILS och IPS: ledning av området, drift- och underhållsanalyser, designpåverkande aktiviteter och insatser som ökar tillgängligheten, säkerheten och effektiviteten i komplexa system. Vi arbetar även med förbättrad underhållsmässighet, livscykelkostnadsreducering, modellering och dimensionering av supportlösningar samt utbildningsinsatser.
Vem är du?
Vi söker dig som är högskole- eller civilingenjör inom ett relevant teknikområde, eller som har motsvarande kompetens genom erfarenhet. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av att leda andra - antingen i en formell chefsroll eller exempelvis som projektledare i tekniskt komplexa miljöer.
Det är meriterande om du har erfarenhet från försvarsindustri, ILS, IPS, RAMS eller närliggande områden. Har du inte arbetat med området tidigare men har rätt driv och nyfikenhet, kan du lära dig detta hos oss.
Du är ansvarstagande, engagerad och har en naturlig vilja att coacha och utveckla andra. Du är lyhörd, skapar delaktighet och bidrar till en arbetsmiljö där medarbetare trivs och presterar. Du trivs med nära samarbeten och ser värdet i att arbeta långsiktigt och proaktivt.
Tidigare erfarenhet av ledarroller inom konsultverksamhet, tjänsteförsäljning samt att bygga och utveckla team är meriterande. För att lyckas i rollen behöver du vara trygg i din kommunikation och kunna bygga långsiktiga relationer med både medarbetare och kunder. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska, både skriftligt och muntligt, och har god administrativ förmåga.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
På Combitech har vi ett löfte: vi investerar i våra medarbetare. Våra kunder förväntar sig att vi ska ligga i absolut framkant och kunna lösa även de svåraste problemen, därför behöver vi ständigt utvecklas, som företag, som team, och som individer.
Hos oss har du möjlighet att göra karriär och utmana dig själv som ledare, men också fördjupa din expertis och din domänkunskap. Vi brukar säga att här kan du byta jobb utan att byta arbetsgivare. Du kan arbeta med en mängd olika sektorer, branscher, tekniker, uppdragsgivare och projekt.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson & rekryterande chef: Christian Johansson, +46 734 37 17 34, christian.johansson(@)combitech.com
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40473". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech AB
(org.nr 556218-6790) Jobbnummer
9772768