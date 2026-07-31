Konsultchefsassistent till Professionals Nord
Professionals Nord Göteborg AB / Personaltjänstemannajobb / Göteborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Göteborg
2026-07-31
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, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Professionals Nord är Sveriges snabbast växande bemanningsföretag! På fem år har vi gått från 0–100 miljoner i omsättning. Nästa mål är att nå miljarden och öppna kontor i Norden. Vi arbetar med personaluthyrning och rekrytering genom att leverera skräddarsydd kompetensförsörjning i världsklass. Vi vill göra människor lyckliga varje dag! Följ vår resa inom bemannings- & rekryteringbranschen.
Är du student och vill samla värdefulla erfarenheter inför framtiden? Trivs du i ett team där gemenskap står i fokus och där vi firar våra framgångar tillsammans? Om du dessutom gillar att ta ansvar och nå resultat kan detta vara rollen för dig. Vi söker just nu en ny stjärna till vårt team på Sveriges snabbast växande rekryteringsbolag!
Information om tjänsten
I rollen som konsultchefsassistent arbetar du 1-2 dagar i veckan parallellt med dina studier. Ditt schema läggs veckovis utifrån vår arbetsbelastning och ditt studieschema. Under lov finns möjlighet att arbeta heltid och vikariera som konsultchef, där du tillsammans med övriga assistentteam runt om i Sverige hanterar den dagliga verksamheten. På Göteborgskontoret arbetar ett sammansvetsat team med bred erfarenhet som ser fram emot att välkomna dig. Här får du alla verktyg du behöver för att utvecklas och bygga en karriär inom rekrytering/HR. När du är klar med dina studier finns det goda möjligheter att fortsätta i en heltidstjänst på bolaget, precis som många av våra tidigare assistentstjärnor runt om i landet gjort.
Här är vad en av våra tidigare Konsultchefsassistenter själv har att säga om rollen:
"Det bästa med att arbeta som assistent är att man hela tiden får lära sig nya saker. Rollen är ett perfekt extrajobb vid sidan av studierna eftersom den är flexibel och ger värdefull erfarenhet. Att få växa in i rollen och successivt ta mer ansvar gav mig möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt. Dessutom är kollegorna och gemenskapen på kontoret en väldigt stor bonus!''Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Som konsultchefsassistent stöttar du konsultcheferna med alla delar av rekryteringsprocessen inom olika affärsområden, t.ex. ekonomi, teknik och IT. Du kommer bland annat att:
Göra urval och selektering bland ansökningar
Genomföra telefonintervjuer och referenstagning
Stötta konsultchefer vid avtalsskrivningar och intervjuer
Administration
Besvara frågor från kandidater och konsulter via mail och telefon
Stötta vid tidrapportering
Du följer en tydlig utbildningsplan för att lära dig alla uppgifter, och hela teamet stöttar dig längs vägen. När du känner dig trygg i arbetsuppgifterna kommer du få möjlighet ta ett större ansvar i våra processer. Målet är att du ska kunna vikariera för våra konsultchefer under semestrar vid jul och sommar.
Vi söker dig som:
Studerar, gärna inom HR/Beteendevetenskap alt. läser en likvärdig utbildning och tar examen tidigast sommaren 2028
Har möjlighet att arbeta cirka två pass i veckan, samt är tillgänglig sommaren 2027 för heltidsarbete under flera veckor
Har tidigare arbetslivserfarenhet där du har haft kundkontakt och fått använda din förmåga att ta initiativ och eget ansvar
Har goda kunskaper i Officepaketet
Har B-körkort
Känner dig trygg i att kommunicera på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos oss. Du är noggrann, strukturerad och tar ansvar för det du åtagit dig. Det är viktigt att du trivs i nära samarbeten, då du tillsammans med teamet kommer arbeta för att nå framgång i våra rekryteringsprocesser och kundsamarbeten. För att lyckas i rollen ser vi också att du är utåtriktad, sprider positiv energi och är nyfiken och orädd - du vågar testa nya saker, lära dig och växa i rollen.
Som person kan du även identifiera dig med våra värdeord:
FRAMGÅNG: Du utmanar dig själv och dina kollegor att hela tiden utvecklas, du jobbar hårt men smart.
SNÄLL: Du kommer tillhöra Nordens bästa arbetsplats och är med och bidrar till den familjära stämningen på PN.
LYCKA: Du tycker att du har världens roligaste jobb och sprider energi i vardagen.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Deltid, ca 12h i veckan (detta kan variera utifrån behov)
URVAL: Sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Göteborg AB
(org.nr 559300-1885)
411 05 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Leveranschef
Adrian Couture adrian.couture@pn.se +46733630803 Jobbnummer
10017241