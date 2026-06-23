Konsultchef till Norrbotten
OnePartnerGroup Norr AB / Personaltjänstemannajobb / Luleå Visa alla personaltjänstemannajobb i Luleå
2026-06-23
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Norr AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vill du kombinera affärsmannaskap, rekrytering och ledarskap i en roll där du får göra verklig skillnad för både människor och företag?
Norrbotten befinner sig mitt i en spännande utvecklingsfas med stora etableringar, investeringar och ett växande behov av kompetens. För att möta efterfrågan och fortsätta vår tillväxt söker vi nu en driven och relationsskapande konsultchef som vill vara med och utveckla våra affärer och vår marknadsposition i regionen.Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Som Konsultchef hos oss får du en varierad och utvecklande roll där du ansvarar för hela processen – från försäljning och kundutveckling till rekrytering, bemanning och konsultansvar. Du blir en viktig partner till våra kunder samtidigt som du hjälper kandidater och konsulter att hitta rätt möjligheter i arbetslivet.
Ingen dag är den andra lik. Ena dagen träffar du kunder för att diskutera framtida kompetensbehov och affärsmöjligheter, nästa dag genomför du intervjuer, presenterar kandidater eller följer upp våra konsulter ute på uppdrag. Du arbetar självständigt med stort eget ansvar, men samtidigt i nära samarbete med kollegor lokalt och nationellt.
Hos oss blir du inte ensam i din roll. Du tillhör ett drivet lokalt team i Norrbotten med 4 medarbetare och samtidigt blir du en del av ett starkt nationellt nätverk av konsultchefer och rekryteringsspecialister inom OnePartnerGroup-koncernen. Genom erfarenhetsutbyte, gemensamma forum, utbildningar och löpande samarbete får du goda möjligheter att utvecklas både professionellt och personligt. Vi tror på kraften i att dela kunskap, utmana varandra och tillsammans skapa de bästa lösningarna för våra kunder och kandidater.
Tjänsten utgår från Norrbotten och placeringsort kan vara i någon av femkantskommunerna Kalix, Luleå, Boden, Piteå eller Älvsbyn, beroende på kandidatens bostadsort och verksamhetens behov.
Vem är du?
Vi söker dig som tycker om att skapa relationer, bygga affärer och arbeta nära människor. Du är självgående, strukturerad och har förmågan att växla mellan strategiska och operativa arbetsuppgifter. Du gillar ett högt tempo och drivs av att nå resultat tillsammans med andra.
Hos OnePartnerGroup lever vi efter våra värderingar framåtlutad, schysst och lagspelare. Därför söker vi en person som inte väntar på att saker ska hända utan tar egna initiativ, som bygger förtroende genom ett schysst agerande och som ser lagets framgång som minst lika viktig som den egna.
Erfarenheter från bemanning, rekrytering, HR, försäljning eller ledarskap är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlighet, drivkraft och potential.
Krav på din profil
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har:
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
God digital vana och erfarenhet av att arbeta i olika system
Erfarenhet av försäljning, kundrelationer, rekrytering, HR, ledarskap eller liknande verksamhet
Förmåga att arbeta självständigt och driva ditt eget arbete framåt
Därför ska du välja OnePartnerGroup
På OnePartnerGroup gillar vi människor med drivkraft, ambitioner och samhällsengagemang. Vi är ett entreprenörsdrivet företag med lokal förankring och korta beslutsvägar, där du får stor frihet under ansvar och möjlighet att påverka både din egen och verksamhetens utveckling.
Vår styrka är kombinationen av lokal närvaro och nationell kraft. Med kontor på ett 50-tal orter runt om i Sverige och ett starkt kollegialt nätverk finns det alltid stöd, kunskap och erfarenheter att luta sig mot. Här får du möjlighet att växa tillsammans med ett företag som fortsätter att utvecklas och skapa nya möjligheter för människor och företag över hela landet.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts så snart som möjligt. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Rekryteringskonsult Peter Nilsson Sandlund, 070-5499482, peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se
(mailto:peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se
) eller Johanna Forsell, johanna.forsell@onepartnergroup.se
Välkommen till OnePartnerGroup Norrbotten – där människor, affärer och möjligheter möts. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Norr AB
(org.nr 556877-3476), https://www.onepartnergroup.se/kontor/lulea
972 42 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Peter Nilsson Sandlund peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se +46705499482 Jobbnummer
9976021