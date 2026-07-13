Konsultchef till Karlskrona
Pelmatic AB / Personaltjänstemannajobb / Karlskrona Visa alla personaltjänstemannajobb i Karlskrona
2026-07-13
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Är du en social och affärsdriven person som vill arbeta med ett meningsfullt uppdrag? Vi bemannar med vårdpersonal i hela Sverige och söker nu en konsultchef till vår sjuksköterskebemanning.
Som konsultchef på Pelmatic blir du en del av ett engagerat team där vi stöttar, skrattar och utmanar varandra varje dag. Hos oss tar vi ansvar för både våra resultat och för varandra. Vi tror på att skapa arbetsglädje i allt vi gör!
I rollen ansvarar du för hela resan: att hitta sjuksköterskor genom utgående försäljning, förhandla villkor, matcha dem med våra uppdrag och bygga relationer som håller över tid. Du har lätt att hålla flera samtal och relationer vid liv samtidigt och får energi av att vara i ständig kontakt. Telefonen är ditt främsta verktyg och du är bekväm med ett högt tempo - i snitt ringer du 80 samtal per dag.
Att göra bra affärer och förhandla är något som verkligen driver dig, och du motiveras av att både följa och slå din budget. Vi följer upp både aktivitet och kvalitet genom tydliga mätningar kopplade till leverans, resultat och utförande.
Här händer mycket samtidigt! I rollen hanterar du flera processer samtidigt, och därför är din förmåga att prioritera och hålla riktningen en stor styrka. Vi jobbar i ett högt tempo och gillar att ligga steget före – med fokus på kvalitet i varje kontakt. Ett riktigt bra bemötande är något vi är stolta över och är en naturlig del av hur vi driver affärer och bygger relationer.
Du kommer att:
Hitta och rekrytera kompetens: Aktivt söka upp, intervjua och kvalitetssäkra kandidater.
Skapa hållbara relationer: Vara den naturliga kontaktpunkten för nya och befintliga konsulter, med fokus på tydlighet, närvaro och genuint intresse.
Förhandla och sluta avtal: Förhandla villkor, säkerställa smidiga och tydliga avtal som skapar trygghet för alla parter.
Hålla koll på strukturen: Se till att administration, dokumentation och uppföljning sitter där det ska – det är en del av vår stolthet i leveransen.
Bidra till teamets framgång: Dela idéer, vara med och forma strategier och bidra till en miljö där vi både kan skratta och sticka ut med våra resultat.
Vem tror vi att du är
Vi tror att du är en social person som har arbetat med försäljning eller någon form av kundkontakt tidigare och att du trivs med att jobba mot tydliga mål. Men det som verkligen gör dig rätt för oss handlar om din attityd och inställning samt hur du tar dig an både människor och utmaningar.
Vi tror att du är någon som:
Tar ansvar – du gör det du säger, följer upp och ser till att saker händer.
Möter människor med värme och professionalism – ett gott bemötande gör hela skillnaden.
Skapar arbetsglädje – du bidrar till energi, humor och en bra känsla i teamet.
Gillar tempo och att sticka ut i mängden – du drivs av resultat, men alltid med stolthet och omtanke.Publiceringsdatum2026-07-13Om företaget
Pelmatic AB är ett familjeägt bemanningsbolag som bemannar med vårdpersonal till regioner, kommuner och privata vårdgivare runt om i Sverige. Pelmatic startade 1979 med konsultbemanning inom industri. Inom sjukvård har Pelmatic bedrivit bemanningsverksamhet sedan 2002 och har sedan dess strävat mot vår ledstjärna – Vi förbättrar vårdsverige.
Vår arbetsfilosofi kallar vi The Pelmatic Way vilket innebär att vi förbättrar vårdsverige. Varje medarbetare ska känna arbetsglädje, vara stolt över sitt arbete, sina medarbetare och sin arbetsplats. Varje medarbetare och arbetsplats ska våga sticka ut med det som gör dem unika.
The Pelmatic Way är också ett förhållningssätt i att ge det bästa bemötande mot andra i sitt dagliga arbete, inte bara kunder och konsulter, men även sina medarbetare. När man arbetar enligt The Pelmatic Way tar man ansvar för att bidra med det bästa till sin egen och sina medarbetares arbetsmiljö.
Är det dig vi söker? Välkommen med din ansökan. Tillsättning sker löpande.
Start enlig överenskommelse. Tjänsten har placering på Pelmatics kontor i Karlskrona. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
E-post: maja.sturkman@pelmatic.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pelmatic AB
(org.nr 559276-6918)
Östra prinsgatan 8 (visa karta
)
371 31 KARLSKRONA Jobbnummer
10001220