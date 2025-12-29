Konsultchef till Digitalenta
Digitalenta AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Digitalenta AB i Stockholm
, Västerås
, Norrköping
, Gotland
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vi söker en Konsultchef med operativt fokus som vill arbeta nära både konsulter och kunder i en roll där tempo, ansvar och relationer står i centrum. Här får du möjlighet att göra verklig skillnad genom att tillsätta rätt konsulter och säkerställa hög kvalitet i varje leverans.
Du arbetar nära konsultteamet och följer dina tillsättningar från första dialog till pågående uppdrag. Rollen är hands-on och passar dig som trivs i ett högt tempo, gillar att ta ansvar och vill ha en tydlig koppling mellan ditt arbete och resultatet.
Affärsområdet Konsult består av tre personer med stöttning från övriga rekryterare. Som Konsultchef driver du egna konsulttillsättningar från start till mål och är en naturlig kontaktpunkt mellan konsulter, kunder och interna funktioner.Publiceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
Rekryteringsprocess: Ansvara för hela konsultrekryteringsprocessen, från annons och search till intervjuer, kandidatpresentation och slutsteg (ex. referenstagning, bakgrundskontroller etc).
Konsultansvar i uppdrag: Ta hand om konsulter i uppdraget genom onboarding, löpande dialog och fungera som stöd för både konsult och kund under hela uppdragets gång.
Nätverksbyggande: Aktivt bygga upp ett starkt nätverk av konsulter inom vårt område för att snabbt kunna möta kundernas behov.
Kund- och plattformskontakt: Skapa och vårda relationer med både befintliga och potentiella kunder samt upprätthålla kontakt med rekryteringsplattformarnas kontaktpersoner.
Teamstöd: Bidra till rekryteringsteamet genom att stötta kollegor vid behov.
Utveckling: Aktivt delta och bidra till Digitalentas utveckling.Dina personliga egenskaper
Rollen har många intressenter i form av kontaktpersoner på plattformar, kunder och konsulter där du behöver hantera flera parallella dialoger och balansera olika intressen. Det kräver en stark kommunikativ förmåga samt en analytisk ådra för att kunna hantera information, se detaljer och identifiera det som skapar en bra matchning.
Utifrån detta ser vi att du är:
Driven och ansvarstagande: Trivs med att arbeta i ett högt tempo, tar ägandeskap för dina processer och driver arbetet framåt självständigt.
Relationsskapande och kommunikativ: Arbetar kvalitativt, bygger långsiktiga relationer och kommunicerar tydligt och professionellt med både konsulter och kunder.
Analytisk och strukturerad: Har förmåga att hantera information, se detaljer och skapa struktur för att säkerställa träffsäkra matchningar.
Kompetens & Erfarenhet
Vår önskade kravbild om att ha arbetat med både rekrytering (plattformsroller) och inom digital marknadsföring är specifik. Därför väger erfarenhet av rekrytering tyngst, då rollen kräver en god förståelse för hur denna typ av arbete skiljer sig från många roller inom digital marknadsföring.
Erfarenhet av rekrytering, gärna inom digital marknadsföring eller tech
Vana att arbeta med människor och bygga förtroendefulla relationer
Erfarenhet av att arbeta i system och digitala verktyg inom rekrytering och/eller digital marknadsföring, med hög noggrannhet och självsäkerhet
Flytande kunskaper i både svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med plattformsroller
Erfarenhet av arbete mot eller inom större organisationer, med förståelse för hur roller passar in i komplexa organisationer
Erfarenhet från HR-, konsultchef- eller liknande roll med ansvar för konsulter under uppdragÖvrig information
Rollen är helt operativ och passar dig som trivs med att ta eget ansvar, arbeta självständigt och driva ditt arbete framåt med ett starkt självledarskap. Du förväntas kunna strukturera och prioritera dina arbetsuppgifter i en vardag med många parallella processer.
Hos oss arbetar vi i ett högt tempo, vilket kräver att du är bekväm med förändring och samtidigt behålla fokus på kvalitet och relationer.
Vad vi erbjuder
Hos Digitalenta kliver du in i en verksamhet där engagemang, ansvar och samarbete står i centrum. Du blir en viktig del av ett mindre team med stark drivkraft, där idéer snabbt kan omsättas i handling. Vi är anslutna till kollektivavtalet Kompetensföretagen via Almega och erbjuder ett attraktivt helhetspaket med schyssta villkor.
36 timmars arbetsvecka
6 veckors semester och ledigt på din födelsedag
Generöst friskvårdsbidrag
Övriga förmåner och personalrabatter
Stor frihet i hur du planerar ditt arbete
Möjlighet att arbeta från valfri plats
Budget för hemmakontor och ergonomi
Tillgång till LinkedIn Learning och utbildningsbudget
Låter det här som rätt nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6987255-1768962". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Digitalenta AB
(org.nr 559248-0486), https://karriar.digitalenta.se
Sweden (visa karta
)
760 49 STOCKHOLM Arbetsplats
Digitalenta Jobbnummer
9665516