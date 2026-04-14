Konsultchef med start september 2026
2026-04-14
Vi på Colligo söker just nu kund och konsultansvarig till vårt team som arbetar mot bemanning av läkare. Tilltänkt start är september 2026 men viss flexibilitet finns kring starten.
Har du tidigare erfarenhet inom rekrytering, service, sälj eller andra liknande arbeten? Skulle du säga att du drivs av ett högt eget ansvar, resultat och relationsbyggande? Är du sugen på att arbeta i en nytänkande organisation med goda utvecklingsmöjligheter? Då kan du vara rätt person för oss!
Colligo är vårdbemanningsföretaget som sedan 2015 vuxit sig till en av dom största på marknaden. På Colligo värdesätter vi gemenskap och det har alltid varit en prioritering att vi arbetar för varandra, precis som vi arbetar för våra kunder och konsulter! Colligo är även ett av få företag i branchen som är kollektivavtalsanslutna, för att vi värnar om både din och våra konsulters villkor på arbetsplatsen.Publiceringsdatum2026-04-14Arbetsuppgifter
Tjänsten som är en konsultchefsroll, heter på Colligo "Kund- och konsultansvarig" då du kommer ha ett bredare ansvar över såväl konsulter som våra kunder. Som Kund- och konsultansvarig kommer du vara en del av vårt härliga bemanningsteam. Tillsammans ansvarar vi för att matcha ihop vårdpersonal med kunds behov. Dina primära arbetsuppgifter kommer att vara följande:
Stort fokus på att ringa till nya konsulter och bygga upp en egen konsultbas från grunden
Driva självständiga och gemensamma bemanningsprocesser där du arbetar mot tydliga mål.
Sälja in Colligo till nya konsulter och kunder på ett övertygande sätt utan att ge upp vid ett par motgångar.
Ansvar för dina konsulter med löpande service och uppföljning.
Skapa goda relationer och långsiktiga band med dina konsulter.
Kundansvar för ett eget kundområde.
Bidra till företagets framgång genom egna idéer och förslag.
Om dig
Vi söker dig som är driven, serviceinriktad och orädd. Det är viktigt att du är bekväm med att arbeta mot mål och drivs av resultat. Telefonen kommer att vara ditt främsta verktyg och det är viktigt att du känner dig trygg med att lyfta på luren. Du är en person som:
Trivs med att skapa nya kontakter och gärna gör det lilla extra för att bibehålla goda relationer.
Trivs i ettt högt tempo och motiveras av att ha många bollar i luften.
Har en god förmåga att möta många olika typer av personligheter.
Inte ger upp vid mindre motgångar utan snarare motiveras av det för att komma framåt.
Snarare ser lösningar än problem och drivs av utmaningar!
Har du tidigare erfarenhet av arbete som konsultchef eller arbete med vårdpersonal är det meriterande. Det är även meriterande om du har en förståelse för norska och/eller danska språket.
Vad erbjuder Colligo?
Möjligheten att vara med på vår tillväxtresa där dina ideer och förbättringsförslag alltid kommer att höras!
Utveckla och förfina dina kunskaper i att ansvara för bemanningsprocessen från start till slut
Friskvårdstimme och företagsgym med möjlighet till gruppträning tillsammans med dina kollegor
Vi sitter i fräscha lokaler centralt i Stockholm (Sveavägen 155)
En härlig gemenskap mellan kollegor och chefer som värdesätter engagemang och att ha kul på jobbet
Självklart är vi kollektivavtalsanslutna!
Om Colligo Vårdkompetens
Vi är ett ungt och nytänkande företag som erbjuder dig att följa med på en spännande resa. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag verksamma i hela landet. Vi växer stadigt och är idag ca 20 kontorsmedarbetare och omkring 200 ambulerande konsulter. Vår affärsidé är inriktad mot bemanning av läkare och sjuksköterskor och våra kunder runt om i hela landet! Övrig information
Arbetsstart september 2026 alternativt enligt överenskommelse.
Tjänsten är på heltid måndag - fredag kl 08.00 - 17.00. Viss flexibilitet kring arbetstiderna finns.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, därför ber vi dig inkomma med din ansökan så snart som möjligt till rekrytering@colligo.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: rekrytering@colligo.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Colligo Vårdkompetens AB
(org.nr 556984-5778)
Sveavägen 155 Plan 7
)
113 46 STOCKHOLM
