Konsultchef | Lernia Bemanning & Rekrytering | Jönköping
Är du en engagerad och målinriktad person som brinner för rekrytering och samtidigt vill utvecklas inom personalledning och affär? Då kan du vara den vi söker! Lernia söker nu en konsultchef med initialt fokus på rekrytering, som med tiden kommer att få en alltmer bred och affärsnära roll.
Hos oss får du möjlighet att bidra till både människors utveckling och våra kunders kompetensförsörjning - i en roll där du verkligen gör skillnad.Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
I denna roll kommer du initialt ha störst fokus på att driva rekryteringsprocesser - från kravprofil till anställning - för våra bemanningskunder inom bland annat industri, logistik och teknik. Du ansvarar för att matcha rätt kandidat till rätt uppdrag, och skapar goda kandidatupplevelser genom hela processen.
När du har kommit in i rollen finns stora möjligheter att utveckla ansvaret till att även omfatta personalledning av konsulter samt utveckling av kundrelationer.
Dina huvudsakliga uppgifter kommer vara:
• Driva hela rekryteringsprocessen: kravprofil, annonsering, urval, intervjuer och anställningar.
• Introduktion och onboarding av nya konsulter på uppdrag.
• Administrativ hantering av avtal, anställningar och kandidatdokumentation.
• På sikt ta ett utökat ansvar för arbetsmiljö och personalledning för konsulter.
• Efter hand bygga upp och utveckla relationer med kunder tillsammans med affärsansvariga kollegor.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av rekrytering och som nu är redo att växa in i en bredare konsultchefsroll. Du är strukturerad, initiativtagande och har ett öga för både människor och matchning. Att bygga relationer och skapa förtroende är något du gör naturligt - både med kandidater, kunder och kollegor.
Vi ser gärna att du har:
• Tidigare erfarenhet av rekrytering, gärna inom bemanning eller från konsultverksamhet.
• Viss erfarenhet av personaladministration eller HR-relaterade arbetsuppgifter.
• Intresse för att utvecklas inom kundansvar och arbetsmiljöfrågor.
• Mycket god administrativ förmåga och van att arbeta i olika IT-system.
• B-körkort och goda kunskaper i svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet från rekrytering inom industri, logistik eller teknik.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag. Vi finns över hela landet och arbetar för att hjälpa människor till jobb och företag att hitta rätt kompetens. Hos oss får du arbeta i en inkluderande och affärsdriven miljö med stort utrymme för utveckling - både i rollen och i din karriär.
Anställningsform: Vikariat, 6 månader med goda möjligheter till förlängning
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Jönköping
Lön: Fast månadslön enligt överenskommelse
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Alice Nerö via e-post: alice.nero@lernia.se
. Vi tar inte emot några ansökningar via mejl.
