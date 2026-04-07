Konsult inom Data Engineering / Data Science
2026-04-07
Om rollen
Som konsult inom data arbetar du med uppgifter som anpassas efter din inriktning, kompetens och erfarenhet, till exempel:
Data Science: Analys, statistik, maskininlärning och modellering. Du omvandlar data till insikter och beslutsstöd.
Data Engineering: Dataplattformar, pipelines, databaser och dataflöden. Du bygger infrastrukturen som gör data tillgänglig och pålitlig.
Oavsett inriktning ingår arbete med kvalitetssäkring, automatisering och strukturering av data.
Vem vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet och vill utvecklas vidare inom data och teknik, och som trivs med att arbeta strukturerat och analytiskt, och som vill utvecklas i en miljö där neurodiversitet ses som en styrka.
Du ser rollen som konsult som ett framtidsyrke och vill bygga karriär genom att utvecklas i den tillsammans med oss och våra kunder - och du vill arbeta i en miljö där neurodiversitet ses som en styrka.
Har du dessutom erfarenhet av att arbeta med verktyg som Databricks, Snowflake och dbt vill vi gärna prata med dig!
Krav för rollen
För att vara aktuell för rollen behöver du:
Utbildning och/eller praktisk erfarenhet inom data science, data engineering, systemutveckling eller liknande
Goda programmeringskunskaper, t.ex. Python
Goda kunskaper i SQL eller liknande databasfrågespråk
Intresse av att arbeta strukturerat med data, analys eller tekniska datalösningar
Kunskap om molnlösningar
Du vill arbetar som konsult
En diagnos inom autismspektrumet
Behärskar svenska och engelska
Meriterande
Högre utbildning inom STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
Arbetslivserfarenhet inom data engineering eller data science
Erfarenhet av verktyg som Databricks, Snowflake och dbt
Domänkunskap inom bank, finans, försäkring eller energi
Dina förmågor är viktigare för oss än dina formella meriter!
Varmt välkommen att skicka in din ansökan via vårt formulär nedan. Urval sker löpande.
Frågor
Vid frågor är du mycket välkommen att kontakta Malin Allard. (malin.allard@auticon.se
Sista dag att ansöka är 2026-09-28
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Auticon AB
118 65 STOCKHOLM
