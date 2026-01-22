Konsult inom cybersäkerhet på Ictech!
2026-01-22
Hos Ictech söker vi nu en konsult inom cybersäkerhet som vill kombinera teknisk spets med varierande uppdrag och ett team där nördighet är en tillgång.
Hos oss får du arbeta nära teknik, lösa komplexa säkerhetsutmaningar och bidra till robusta lösningar tillsammans med andra erfarna specialister.
Om rollen
Som konsult inom cybersäkerhet hos Ictech hjälper du våra kunder att identifiera, förstå och hantera säkerhetsrisker i tekniskt avancerade miljöer. Uppdragen varierar och kan omfatta allt från inbyggda system och IoT till nätverk och molninfrastruktur.
Fokus ligger på praktisk och långsiktig säkerhet, där du samarbetar tätt med utvecklingsteam och bidrar till att bygga in säkerhet tidigt i produktutvecklingen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Riskbedömning och säkerhetsgranskning av system och produkter
Design och implementation av säkra lösningar i mjukvara och inbyggda system
Utveckling och automatisering av verktyg för säkerhetskontroller
Analys och hantering av sårbarheter och säkerhetsincidenter
Samarbete med utvecklare för att integrera säkerhet i hela produktkedjan
Vem är du?
Vi söker dig som har minst 5 års erfarenhet inom cybersäkerhet eller säkerhetsnära utveckling och som trivs med att lösa tekniskt komplexa problem.
Du har erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:
Kryptering, smartkort, IoT eller Automotive Security
Programmering i C, C++, Java, JavaCard, Go eller liknande
Linux, nätverk och säkerhetstestning
Säkerhetsdesign, hotmodellering och riskbedömning
Inbyggda system, hårdvarunära säkerhet eller elektronik
Som person är du analytisk, nyfiken och lösningsorienterad. Du uppskattar att dela kunskap, samarbeta med andra och bidra till både kunders och kollegors utveckling.
Varför Ictech?
Ictech är ett teknik- och konsultbolag grundat 2011 med cirka 190 medarbetare på fem orter. Vi är specialister inom inbyggda system och teknikintensiva lösningar, och våra konsulter har i snitt över 17 års erfarenhet.
Hos oss får du:
Frihet att påverka dina uppdrag och din utveckling
Flexibel lönemodell
Arbeta tillsammans med mycket erfarna och engagerade kollegor
Ett familjärt bolag med hög teknisk nivå och stark gemenskap
Vi värdesätter gemenskap, arbetsglädje och nyfikenhet.
Lunchsamtalen här kan börja med kryptering och sluta i en diskussion om AI, spelteori eller dinosauriernas evolution, allt med humor, respekt och nyfikenhet i centrum. Hos oss är du mer än en resurs. Dina idéer, erfarenheter och din nördiga sida är alltid välkomna.Publiceringsdatum2026-01-22Så ansöker du
Låter det här intressant? Skicka in din ansökan redan idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta: jonna.persson@ictech.se
