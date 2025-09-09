Konsult inom Compliance & Management
Knightec Group AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2025-09-09
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knightec Group AB i Linköping
, Örebro
, Västerås
, Södertälje
, Karlstad
eller i hela Sverige
Därför är detta jobb för dig Du vill vara en del av ett engagerat team där du får möjlighet att leda förändring och driva tekniska samt affärsdrivna projekt inom några av Sveriges mest spännande och tekniskt avancerade företag. Du ser möjligheten att bidra till utveckling och förbättring tillsammans med kollegor där kvalitet, säkerhet och långsiktig hållbarhet är i fokus.
Men hos oss handlar jobbet om mer än bara uppdraget. Nu i våras flyttade vi in i nya, moderna lokaler i hjärtat av Linköping - en plats för utvecklande samarbeten, härliga AWs och spännande projekt. Som konsult hos oss har du alltid en plats på kontoret, oavsett om du arbetar i våra inhouse-projekt eller ute hos kund. Vi ser till att ses regelbundet, både för att dela kunskap och för att ha roligt tillsammans. Månatliga träffar, utbildningar och spontana initiativ från våra konsulter skapar en härlig gemenskap där vi stöttar och inspirerar varandra. Vi tror att det är viktigt att ha kul på jobbet - och att du både börjar och slutar arbetsdagen med en bra känsla.
Inom vårt affärsområde Compliance & Management stöttar vi en effektiv omställning till digitala, hållbara och säkra lösningar genom expertkunskap inom exempelvis kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning. Ansvarsområden Du kommer att möta människor som bryr sig. Inte bara om projektet och tekniken, utan också om varandra. Vi gör det tillsammans - det är så vi tar oss framåt. Inom Compliance & Management arbetar vi med flera kompetenser och vi söker dig som vill jobba inom något av följande:
Projektledning: Leda och driva tekniska och affärsdrivna projekt inom exempelvis process/produktion, leverantör/inköp, utveckling eller automation. Hantera förändringsarbete och intressenter för att säkerställa att projekt levereras enligt tidplan och budget.
Kvalitet och säkerhet: Driva kvalitetsförbättringar, säkerställa att produkter och processer uppfyller högt ställda krav på säkerhet och prestanda. Arbeta med kvalitetsledningssystem, leverantörsutveckling och verksamhetsutveckling.
Förändringsledning och affärsutveckling: Leda och genomföra förändringsinitiativ som syftar till att implementera nya arbetssätt, processer och teknologier, och säkerställa att dessa förändringar genererar affärsvärde för organisationen.
Funktionell säkerhet: Arbeta med säkerhetskritiska system och se till att produkter och processer följer funktionella säkerhetsstandarder. Fokusera på exempelvis systemsäkerhet, underhåll, ILS och/eller CE-märkning, särskilt inom områden som försvar och industri.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är kommunikativ och utåtriktad person som trivs med att samarbeta och bygga starka relationer. Du drivs av att lösa problem och trivs i en föränderlig miljö där du behöver fatta snabba beslut och anpassa dig efter kundens behov. Utöver dina personliga egenskaper vill vi att du har:
Akademisk utbildning inom maskinteknik, elektronik, industriell ekonomi eller liknande. Alternativt enligt arbetsgivaren motsvarig arbetslivserfarenhet.
Minst 3-5 års arbetslivserfarenhet inom tillverkande industri
Erfarenhet av att arbeta i eller leda projekt
Du kommunicerar flytande på svenska och engelska
Vissa uppdrag kan omfattas av försvarssekretess, vilket innebär att en godkänd säkerhetsbrövning kan krävas.
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor på Tanneforsgatan 3 i Linköping. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2025-09- 30. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kicki Björ, Talent Acquisition Specialist. Vi hanterar alla ansökningar via vår karriärsida för att säkerställa en trygg och säker hantering av dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group AB
(org.nr 559384-1058), https://www.knightecgroup.com Arbetsplats
Knightec Group Kontakt
Kicki Björ kicki.bjor@semcon.com Jobbnummer
9498820