Konsult - Analys & förändring
Tenant & Partner AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-07-16
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Vill du vara med och forma framtidens arbetsplatser?
Vi tror att de bästa besluten bygger på fakta. Därför hjälper vi våra kunder att förstå hur deras arbetsplatser faktiskt används – och hur de kan utvecklas för att skapa bättre förutsättningar för sina medarbetare och sin affär. Här får du kombinera data, analys och verksamhetsförståelse i en roll där du hjälper några av Sveriges främsta företag och organisationer att utveckla sina framtida arbetsplatser.
Vi söker dig som drivs av att förstå hur människor arbetar och hur organisationer kan fungera ännu bättre.
Vi hjälper våra kunder att...
förstå hur deras arbetsplatser används i praktiken
analysera hur arbetssätt, kultur och den fysiska miljön påverkar varandra
skapa datadrivna underlag för beslut om framtidens arbetsplats
följa upp effekten av förändringar över tid
utveckla arbetsplatser som stärker både verksamhet och medarbetarupplevelse
Hos oss blir du...
• en viktig del av vårt erbjudande inom arbetsplatsstrategi och förändringsledning. Du arbetar tillsammans med andra konsulter och får ett stort eget ansvar för att samla in, strukturera och analysera data från olika källor. Det kan handla om information från beläggningsmätningar, medarbetarundersökningar, HR-data och andra verksamhetsdata som tillsammans skapar en djupare förståelse för hur arbetsplatsen fungerar. Du omsätter analyserna till insikter som hjälper våra kunder att fatta bättre beslut och utveckla både sina arbetssätt och sina arbetsmiljöer.
Vem är du?
Du är nyfiken, analytisk och gillar att förstå samband som inte alltid är uppenbara. Du trivs när du får kombinera struktur med problemlösning och tycker om att göra komplex information begriplig. Vi ser gärna att du har:
några års erfarenhet från management consulting, verksamhetsutveckling, People Analytics, Business Intelligence eller en liknande analytisk roll
ett stort intresse för dataanalys och hur data kan användas för bättre beslutsfattande
god analytisk och logisk förmåga samt vana att strukturera och visualisera information
akademisk utbildning, exempelvis som civilingenjör eller civilekonom
nyfikenhet på AI och hur ny teknik kan effektivisera analyser och skapa ännu större kundvärde
god förmåga att kommunicera på svenska och engelska
Vår kultur – självledarskap och psykologisk trygghet
Vi jobbar i en nätverksbaserad organisation utan chefer. Det innebär inte mindre ansvar – tvärtom. Vi tror att de bästa konsulterna utvecklas genom att tidigt ta ansvar i kunduppdrag. Hos oss förväntas du driva ditt arbete framåt, ta initiativ och bidra till både din egen och företagets utveckling. Beslut fattas nära verksamheten och vi hjälper varandra att lyckas genom hög tillit, tät återkoppling och ett genuint kunskapsutbyte.
Den här modellen passar inte alla. Men för dig som trivs med frihet under ansvar och vill påverka både ditt eget arbete och vår gemensamma utveckling erbjuder den något som få andra arbetsplatser har. Vi tror på människan. På nyfikenhet. På att vara sitt bästa jag tillsammans.
Låter det spännande?
Kontakta gärna Lisa Vik, HR, om du har frågor om tjänsten på 076-545 17 04 eller via lisa.vik@tenantandpartner.com
Skicka in din ansökan senast den 12 augusti.
Med över 30 års erfarenhet och alltid med 100 % lojalitet till hyresgästen utvecklar vi arbetsplatser som möter mänskliga, ekonomiska och planetära behov. Vi jobbar i team från våra kontor i Stockholm och Göteborg och har genomfört över 6 500 projekt för kunder som Investor, ICA, Skolverket och Stockholms Handelskammare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8049339-2104455". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tenant & Partner AB
(org.nr 556681-3977), https://career.tenantandpartner.com
Norr Mälarstrand 14 (visa karta
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112 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Tenant & Partner Jobbnummer
10004811