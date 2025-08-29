Konstruktörer till Siemens Energy
2025-08-29
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
, Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik. Arbetsuppgifter
Vill du arbeta i teknikens framkant och utveckla framtidens gas- och vätebaserade energilösningar? Vi söker nu engagerade och drivna konstruktörer till Siemens Energys utvecklingsteam inom brännkammare (combustor) och turbinstator (turbine stator) i Finspång.
Combustor Design Team arbetar med brännkammare och bränslesystem där höga temperaturer, cykliska laster och låga emissioner står i fokus - med lösningar för både traditionella och framtida bränslen som exempelvis vätgas.
Turbine Stator Team fokuserar på turbinkomponenter för SGT-600 till SGT-800 med helhetsansvar för design, produktion och livslängd, från koncept till service.
I båda rollerna får du möjlighet att arbeta med avancerad konstruktion i hela produktens livscykel - från konceptutveckling och detaljerad CAD-design till tekniskt stöd mot tillverkning, inköp, service och leverantörer. Du kommer också att driva mindre projekt eller delprojekt och vara en nyckelperson i tvärfunktionella utvecklingsteam.
Exempel på arbetsuppgifter:
Skapa och dokumentera tekniska lösningar i form av 3D-modeller, ritningar och tekniska specifikationer
Driva mindre tekniska projekt inom nya eller befintliga komponenter
Stötta tillverkning, inköp och service i tekniska frågor
Delta i felsökning och rotorsakanalyser
Presentera lösningar i tekniska granskningar
Aktivt bidra till förbättring av metoder och arbetssätt
Vi söker dig som har:
Civilingenjörsexamen inom maskinteknik eller motsvarande
Minst 5 års erfarenhet av konstruktion inom industrin
Erfarenhet av teknisk projektledning är meriterande
God kommunikationsförmåga, både på svenska och engelska
Vana att arbeta med 3D CAD och teknisk dokumentation
Ett nyfiket driv och intresse för ny teknik och samarbete över gränser
Meriterande erfarenheter:
NX, Teamcenter eller PLM2020
Additiv tillverkning
CE-märkning och tillhörande krav
Arbeta nära verkstad eller produktion
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Emelie Svedstam, emelie.svedstam@skill.se eller ring 011-470 53 00.
eller ring 011-470 53 00. Ersättning
