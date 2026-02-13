Konstruktör till Talangprogram!
Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Landskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Landskrona
2026-02-13
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Landskrona
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
, Lund
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med innovation samt bidra till framtidens energilösningar? Vi söker nu en driven och engagerad Konstruktör till vår kund i Landskrona. Här får du möjlighet att bidra till utvecklingen av avancerade kylsystem och arbeta med internationella projekt!Publiceringsdatum2026-02-13Om företaget
Vår kund är ett globalt ledande företag inom energilösningar. De är stolta över sin låga personalomsättning och sitt starka engagemang för hållbarhet och teknik. Avdelningen arbetar med kylsystem och är baserade i Landskrona.
Som anställd får du möjlighet att arbeta med spännande internationella projekt, bidra till världens energiomställning och utvecklas i en miljö där innovation och teknisk utveckling står i fokus. Företaget erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får chans att växa både professionellt och personligt. Här är ditt bidrag viktigt, och företaget ser till att du får både stöd och frihet att utföra arbetet på bästa sätt.
Mer info om kundföretaget fås vid intervjutillfälle!Arbetsuppgifter
Som Konstruktör kommer du att spela en central roll i konstruktionen av rörsystem för HVDC-projekt. HVDC-teknik används för att effektivt överföra elektricitet långa sträckor med minimala förluster, vilket gör den särskilt värdefull inom förnybar energi och internationella elkraftsprojekt.
I denna roll arbetar du med design och 3D-modellering av rör och rörstöd för att konstruera kylsystem som används i HVDC-projekt. Ditt arbete är avgörande för att säkerställa att dessa kylsystem effektivt reglerar temperaturen i högspänningsanläggningar och möter tekniska krav och kundens behov. Du får ett stort eget ansvar och samarbetar med både interna och externa intressenter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
• Design och konstruktion av rörsystem med hjälp av Solid Edge
• Hantering av tekniska utmaningar och samordning av projektens olika delar
• Genomförande av koordineringsmöten med kunder, oftast på engelska
• Samarbete med svetsverkstaden och produktionen för att säkerställa att konstruktionerna fungerar optimalt i praktiken
Om den vi söker
För att lyckas i rollen som Konstruktör ser vi att du är en självgående och lösningsorienterad person som tar ansvar för ditt arbete och driver det framåt. Du är prestigelös och värdesätter samarbete där du både stöttar och lär av dina kollegor. Engagemang och initiativ är viktiga egenskaper hos dig - du visar driv, tar egna initiativ och bidrar aktivt till förbättringar.Kvalifikationer
• Utbildning: Ingenjör, minst YH-nivå
• Inriktning: Maskin, Mekanik, CAD eller VVS
• Språk: Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av rörkonstruktion
• Beräkningsförståelse
• Kunskaper i svetsning
Talangprogrammet - En kickstart på din karriär!
Tillsammans med vår kund erbjuder vi talangprogram som är designat för att ge dig den bästa starten på din karriär. Under ett års tid får du möjligheten att kombinera spännande arbetsuppgifter hos vår kund med riktad utbildning - allt för att du ska växa både som person och i din tekniska kompetens.
Programmet samlar deltagare från olika avdelningar och tjänster, vilket ger dig chansen att bygga ett starkt nätverk och bli en del av en gemenskap med andra i samma fas av karriären. Här får du inte bara en utbildning, utan en plattform för utveckling, erfarenhetsutbyte och långsiktiga relationer.
Du kommer att stärka både din tekniska expertis och mjuka värden genom skräddarsydda insatser. Dessutom ingår inspirerande aktiviteter, digitala träffar och möjligheter att lära av seniora kollegor - allt för att ge dig de bästa förutsättningarna att lyckas.
Är du redo att kickstarta din karriär?
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, och vårt mål är att göra skillnad i människors liv. Vi hjälper rätt personer att hitta rätt jobb och rätt arbetsgivare att hitta rätt talanger. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
Anställningsform: För denna tjänst kommer du under en inledande period att vara anställd genom oss på Framtiden med målet att gå över och bli anställd direkt hos vår kund.Anställningsvillkor
Start: Augusti 2026
Arbetstider: 08.00-17.00
Placeringsort: Landskrona
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51771_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Emma Dicksson emma.d@framtiden.com Jobbnummer
9742785