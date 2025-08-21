Konstruktör/mek-ingenjör
Akkodis Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2025-08-21
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Akkodis Sweden AB i Linköping
, Finspång
, Norrköping
, Boxholm
, Skövde
eller i hela Sverige
Om Akkodis Akkodis är en ledande aktör inom tekniska konsulttjänster, där vi förenar expertis inom teknik och innovation för att driva utveckling inom flera branscher. Vi söker nu en erfaren verktygskonstruktör med ett brinnande intresse för teknik, produktion och industriella lösningar till ett uppdrag inom flygindustrin.
Om rollen I denna roll kommer du att arbeta i gränslandet mellan produktutveckling och produktion. Du ansvarar för att ta fram smarta och effektiva verktygskoncept för sammanbyggnad och slutmontering, samt komposittillverkning. Uppdraget innebär både teknisk utveckling och stöd till befintlig produktion i en högteknologisk miljö med stort fokus på lean, byggbarhet och automation.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Definiera verktyg och utveckla tillverknings- och verktygskoncept.
Skapa, granska och godkänna tekniska underlag.
Dialog och samarbete med kunder och leverantörer.
Säkerställa att verktyg uppfyller krav på byggbarhet och ergonomi.
Teknisk support till verktygsleverantörer.
Införa ny teknologi samt stötta befintlig produktion.
Din profilVi söker dig som har en gedigen bakgrund inom maskinteknik, konstruktion eller produktionsteknik. Du har erfarenhet av att arbeta med produktionsverktyg och en god förståelse för industriella processer.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:? Erfarenhet av konstruktion och verktygsdesign inom industriell produktion.? Goda kunskaper i CAD och teknisk dokumentation.? Förmåga att leda och fördela arbete samt genomföra konstruktionsgranskningar.? Erfarenhet av automation är meriterande.? God kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Vad Akkodis erbjuderSom en del av Akkodis får du möjlighet att arbeta i en innovativ och tekniskt avancerad miljö, där vi ständigt utvecklar och förbättrar industriprocesser. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter och en stark gemenskap.
Vill du vara med och utveckla framtidens flygindustri? Ansök idag och bli en del av Akkodis! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Akkodis Sweden AB
(org.nr 556694-0044), https://www.akkodis.se/ Kontakt
Business Manager
Jerry Broman Jobbnummer
9468726