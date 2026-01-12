Konstruktör med tekniskt projektledaransvar
2026-01-12
Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren konstruktör med tekniskt projektledaransvar till ett utvecklingsteam inom fordonsindustrin. Rollen innebär ett helhetsansvar i flera parallella initiativ där du leder affärskritiska förbättringar av en befintlig produktplattform, med tydligt fokus på kostnadsreduktion och teknisk utveckling i nära samarbete med interna och externa intressenter.
ArbetsuppgifterDriva flera sammanhängande utvecklingsprojekt baserade på en befintlig produkt
Planera och följa upp kravnedbrytning, tidplan och budget i projekten
Genomföra större kostnadsreduktioner genom materialval, tillverkningsmetoder och införande av ny DC-motor i samarbete med leverantör
Agera teknisk ledare och representera organisationen i internationella samarbeten med partners, kunder och leverantörer
Säkerställa effektiv koordinering mellan berörda parter för att driva flera initiativ parallellt
KravMinst 5 års relevant erfarenhet som konstruktör
Erfarenhet av tekniskt projektledaransvar i utvecklingsprojekt
Förmåga att driva flera parallella initiativ samtidigt
Erfarenhet av kravnedbrytning, tidplan och budgetuppföljning
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska
MeriterandeErfarenhet från bilindustrin (OEM/Tier 1)
Kunskap om mekaniska system samt tryck- och flödesapplikationer
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
