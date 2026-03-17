Konstruktör med erfarenhet inom motorer
2026-03-17
Publiceringsdatum2026-03-17
Vill du vara med och utveckla framtidens motorlösningar inom marina applikationer och industrin?
Vi på Sigma Industry West ser ett växande behov av duktiga konstruktörer och söker nu dig som vill arbeta med produktutveckling inom motorer och tillhörande system. Hos oss får du arbeta i projektform, antingen på plats hos kund eller i vår inhouse-verksamhet på Lindholmen. Som konstruktör hos oss kommer du att arbeta med alltifrån gjutgods och bearbetade detaljer till konstruktion i bockad plåt. Vi erbjuder en varierande och utvecklande arbetsmiljö där du blir en nyckelspelare i projekt som kräver noggrannhet, tekniskt intresse och en praktisk förståelse för motorer.
Vi söker dig som har:
Ingenjörsexamen (B.Sc/M.Sc) inom maskinteknik, produktutveckling eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet av konstruktion i CREO
Goda kunskaper i KOLA
Erfarenhet av konstruktion i gjutgods, bearbetade artiklar eller bockad plåt
Stort intresse för motorer eller tidigare erfarenhet av arbete med dieselmotorer
Förmåga att arbeta strukturerat och trivas i nära samarbeten med andra
Meriterande:
Erfarenhet av komponenter inom marina applikationer och industriella motorer
Praktisk erfarenhet eller intresse av praktiskt arbete med motorer
Vana av att arbeta med internationella leverantörer
Vad kan vi erbjuda?
Som anställd hos oss får du möjligheten att arbeta inom flera olika områden hos våra kunder - helt enkelt det bästa med att vara konsult - men med tryggheten från en och samma arbetsgivare! Vi levererar spetskompetens inom områden som Produktutveckling, UX & Design, PLM, Industriell IT, Produktionsteknik och Projektledning. Väl i uppdrag sitter du antingen på plats hos kund eller i projektuppdrag från vårt härliga kontor beläget i hjärtat av Lindholmen Science Park.
Vi tycker om att göra saker ihop och strävar efter en bra mix av jobb och fritid. Det kan vara AWs, event, träningsaktiviteter, alpresor eller inspirationsföreläsningar. Vi har gjort många roliga resor tillsammans och för ett år sen kom vi hem från Sydafrika(!) där vi firade 10 år som konsultbolag!
Kompetensutveckling har alltid varit viktigt för oss och förutom utvecklingsmöjligheter i ditt konsultuppdrag och diverse tekniska utbildningar har vi interna program för personlig utveckling.
Vi tror också att självbestämmande, delaktighet och inflytande skapar den motivation som krävs för att du ska lyckas nå dina personliga mål. Våra medarbetare har valt oss som arbetsgivare för att vi delar just denna syn på karriären, framtiden och livet i stort. Hos oss är vem du är lika viktigt som vad du gör. Ambitionen är att hitta en form som ger dig möjlighet att växa och utvecklas till något stort tillsammans med våra uppdragsgivare.
Sigma Group
Som en del av Sigmagruppen erbjuder vi det bästa av två världar; stabilitet och entreprenörsanda.
Vi är det lilla bolaget i det stora Sigma och består alltså av ett flertal bolag inom olika tekniska kompetensområden. Vi är idag över 5000 anställda och har verksamhet i 14 länder. Detta gör oss till Sveriges största privatägda konsultgrupp.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigma Industry West AB
(org.nr 556958-4096), https://sigma.se/sv/position/?id=profiler-positions-7732 Arbetsplats
Sigma Industry West Jobbnummer
9802479