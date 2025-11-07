Konstruktör inom avancerade tekniska system
Vår klient i Stockholm söker en teknisk, flexibel och lösningsorienterad konstruktör som trivs i en miljö där systemframtagning och utveckling av avancerade system står i fokus. Rollen innebär att arbeta nära projektledare, systemingenjörer, installatörer och andra nyckelpersoner genom hela utvecklingskedjan - från koncept och konstruktion till verifiering, validering och slutlig leverans.Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att ta fram och utveckla konstruktionslösningar i både 3D- och 2D-miljö, där du arbetar i Autodesk-verktyg för att skapa modeller, ritningsunderlag och sprängskisser. Du stöttar systemingenjörer med framtagning av systemscheman och deltar i hela designprocessen. Arbetet innebär även kravanalys, tekniskt stöd i produktions- och installationsfaser samt löpande dialog med leverantörer och interna intressenter. Du bidrar till tekniska beräkningar och analyser och ansvarar för att granska inkommande dokumentation. Tillsammans med tekniska skribenter säkerställer du att korrekt dokumentation tas fram för projektens behov.KvalifikationerKvalifikationer
Högskoleingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av CAD-konstruktion och arbete i Autodesk-miljö, exempelvis AutoCAD, Inventor och Vault.
Erfarenhet av integration av tekniska system.
Kunskaper inom bearbetning, hållfasthetsberäkningar och produktutveckling för krävande miljöer.
God förmåga att arbeta genom hela designkedjan och samarbeta med olika tekniska funktioner.
Möjlighet att genomgå och bli godkänd enligt gällande säkerhetsskyddsbestämmelser.
Meriterande:
Tekniskt intresse inom elektronik.
Villkor
Tjänsten är på heltid och erbjuds som hybridarbete, där minst tre arbetsdagar per vecka sker på plats i Stockholm. Uppdraget löper från 2025-12-08 till 2026-06-30, med mycket goda möjligheter till förlängning eller framtida anställning hos klienten. Rollen kan kräva särskilt medborgarskap vid säkerhetsklassning.
Avslutningstext
Om du är redo att ta dig an en roll som konstruktör inom avancerad systemutveckling och vill bidra till att skapa hållbara och tekniskt robusta lösningar, tveka inte att skicka in din ansökan. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig!
