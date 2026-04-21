Konstruktör
Ö-Varvet AB / Maskiningenjörsjobb / Öckerö Visa alla maskiningenjörsjobb i Öckerö
2026-04-21
, Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Tjörn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ö-Varvet AB i Öckerö
, Göteborg
eller i hela Sverige
På Ö-varvet arbetar vi med att utveckla och bygga fartyg i nära samarbete med våra kunder. En av våra avdelningar finns på Hönö, där vi just nu är mitt i ett spännande projekt tillsammans med Svenska Sjöräddningssällskapet för att ta fram nya sjöräddningsbåtar. Det är här du kommer att starta din resa, men över tid kommer du även att arbeta i andra projekt med liknande teknisk nivå och kravbild, exempelvis mot Försvarsmakten.
Nu söker vi en konstruktör som vill arbeta nära verkligheten - inte bara bakom en skärm. Vi söker i första hand dig som har erfarenhet från marina miljöer och har en god förståelse för hur fartyg och marina system är uppbyggda.
I dagsläget är tjänsten placerad på Hönö, där vi sitter i fantastiska lokaler. Du blir en del av ett sammansvetsat gäng på cirka 30 medarbetare, där konstruktionsgruppen består av 8 personer. Vi har korta beslutsvägar och ett nära samarbete med produktionen vilket gör att vi kan ta idéer hela vägen till fungerande lösningar och se dem testas i verkligheten. Över tid kommer du även att arbeta i andra projekt och miljöer inom vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
I rollen är du med genom hela utvecklingskedjan från första idé till färdig lösning. Det handlar inte bara om att rita utan också om att säkerställa att det du tar fram fungerar i praktiken.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Utveckling och optimering av fartyg och marina system
Framtagning av praktiskt fungerande lösningar
Preliminära beräkningar och verifiering av konstruktioner
Hela processen från skiss till färdig produkt
Hos oss är steget från idé till verklighet kort. Det är inte ovanligt att något du ritar på morgonen kan testas i produktionen redan samma dag.
Vårt erbjudande
Hos oss får du arbeta nära produktionen och vara delaktig i hela kedjan. Det ger en tydlig koppling mellan dina idéer och det som faktiskt byggs. Du får möjlighet att testa och utveckla dina lösningar löpande. Projekten varierar och håller en hög teknisk nivå.
Vi söker dig med teknisk erfarenhet och arbetslivserfarenhet av CAD, samt ett starkt tekniskt intresse och en vilja att se att saker fungerar i praktiken. Marin erfarenhet är meriterande och gör att du snabbare kommer in i arbetet - det kan vara från arbetslivet, studier eller eget intresse, till exempel genom att du själv skruvat och testat saker på din fritidsbåt.
Du har:
Eftergymnasial utbildning inom konstruktion, till exempel maskinteknik, marinteknik eller skeppsteknik
Erfarenhet av CAD och att ta konstruktioner från idé till färdig lösning
Goda kunskaper i svenska och engelska
Som person är du driven, nyfiken och har en vilja att testa och utveckla. Du trivs med att kombinera teori och praktik, och motiveras av att se att dina lösningar fungerar i verkligheten.
Mer om tjänsten och ansökan
En av våra styrkor är att vi arbetar nära produktionen, och därför sker arbetet på plats. Det gör att du får vara nära verkligheten, hoppa ner i båtarna, dubbelkolla lösningar och se direkt hur det du tar fram fungerar - något som också är en av de roligaste delarna av jobbet.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Arvid Dyvermark, på telefon 031-7560290. Ansök genom att klicka på "ansök nu" och fyll i formuläret där du kommer få besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Vill du även bifoga ditt CV går det bra men det är inget måste. I den här rekryteringen använder vi oss av arbetspsykologiska tester som en del av urvalet. Vi ser fram emot din ansökan!
Ö-varvet är ett nybyggnads- och reparation/servicevarv som utför torrsättning, reparation/service, ombyggnation, nybyggnation och marinelektronik på Öckerö. Vår mekaniska produktion sker på Hönö där vi utför till exempel tillverkning av vinschar samt stål- och aluminiumkonstruktioner.
Vi finns i en fantastisk miljö ute på Öckerö. Bor du ute på öarna har du säkert koll på hur du tar dig hit men att ta sig till oss från stan är också enkelt. Färjorna avgår var tionde minut från Lilla Varholmen och resan tar endast 12 minuter. Väl över på andra sidan är det endast ett par kilometer till Varvet och det finns både bussförbindelse och fin cykelväg.
Ö-Varvet är en del av Öckeröborgen.
Sista dag att ansöka är 2026-10-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ö-Varvet AB
(org.nr 556296-2885)
475 31 HÖNÖ
Ö-varvet Jobbnummer
9868098