Konstruktionschef till LGL Construction
Stella Rekrytering och Ledarskap AB / Byggjobb / Värnamo Visa alla byggjobb i Värnamo
2026-06-22
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eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg i din karriär och kombinera beräkningar med personalansvar? Hos LGL Construction får du en bred och ansvarsfull roll där du både leder och själv arbetar operativt i projekt, från idé till färdig konstruktion. Under nästa år flyttar vi dessutom in i helt nyrenoverade lokaler. Vill du vara med och utveckla nästa steg tillsammans med oss?
Om rollen I rollen som Konstruktionschef har du en central funktion i våra stålbyggnadsprojekt och ansvarar för att driva och utveckla beräkningsarbetet. Du leder ett mindre team samtidigt som du själv arbetar operativt med dimensionering, hållfasthetsberäkningar och framtagning av tekniskt underlag till våra projektörer.
Du säkerställer att våra tekniska lösningar håller hög kvalitet och uppfyller både kundkrav och gällande standarder. I det dagliga arbetet samarbetar du nära sälj, projektörer, produktion och montage, där ni tillsammans driver projekten framåt och tar fram hållbara lösningar anpassade för våra kunder.
En viktig del av rollen är att vidareutveckla och strukturera beräkningsarbetet. Du stöttar kollegor i tekniska frågor, bidrar till kunskapsdelning i teamet och driver förbättringar i våra arbetssätt. Genom detta är du med och stärker kvaliteten i våra leveranser och utvecklar hur vi arbetar med beräkning över tid.
Din profil Du har en ingenjörsbakgrund inom bygg eller teknik och flera års erfarenhet av beräkningar, gärna inom stålkonstruktion. Du är trygg i din kompetens och van att arbeta i verktyg som FEM-Design, Idea Statica eller Frame Analysis.
Antingen har du redan en ledande roll idag eller så är du redo att ta steget. Det viktigaste är att du har viljan att utvecklas som ledare, ta ansvar för både människor och teknik och samtidigt fortsätta arbeta med beräkningar.
Som person är du prestigelös och tydlig i din kommunikation. Du har förmågan att se helheten utan att tappa detaljerna och trivs i en miljö där samarbete, kvalitet och utveckling står i fokus. Du uppskattar att kombinera struktur med problemlösning och motiveras av att hitta lösningar som håller, både tekniskt och långsiktigt.
Vi erbjuder På LGL Construction får du det bästa av två världar: det lilla bolagets närhet, snabba beslutsvägar och prestigelösa kultur, kombinerat med stabilitet och långsiktighet med EAB som ägare. Här är du inte bara en del av ett företag – du är en viktig del av ett engagerat team som tillsammans skapar lösningar med hög kvalitet och kundnytta.
Vi är stolta över vår höga trivsel och den starka gemenskapen mellan kollegor. Här hjälps vi åt, stöttar varandra och firar framgångar tillsammans. Du får möjlighet att växa både professionellt och personligt, med stort utrymme att ta ansvar, påverka och utvecklas i takt med verksamheten.
Välkommen till LGL Construction – där din kompetens gör skillnad och din utveckling är en självklar del av vår resa framåt.
I denna rekrytering samarbetar LGL Contruction med Stella Rekrytering & Ledarskap AB. Frågor om tjänsten besvaras av Jennifer Djureholt 0702-091 693 eller Magnus Ryberg 0370 - 123 00. Vi kommer att på börja urvalet efter semestern men ser fram emot din ansökan redan nu.
Om LGL LGL Construction är ett fristående bolag inom EAB-koncernen, med rötterna djupt förankrade i det småländska entreprenörskapet. Sedan starten 1967 har vi vuxit från en enkel ladugård till en modern anläggning med 7000 m2 fabriksyta i Smålandsstenar. Med över 50 års erfarenhet och ett dedikerat team på cirka 40 medarbetare, levererar vi svensktillverkade stållösningar av hög kvalitet – från idé till färdig montering. Läs mer på: lgl.se
EAB är ett familjeägt företag beläget i Smålandsstenar och verksamt inom tre produktområden: lagerinredningar, portar och stålbyggnader. Med koncernens 450 anställda och en omsättning på ca 2 200 MSEK, står LGL ännu starkare rustade för framtiden. Läs mer på www.eab.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7932332-2063787". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stella Rekrytering och Ledarskap AB
(org.nr 556745-3559), https://jobb.stellaab.se
Värnamovägen 1 (visa karta
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333 31 SMÅLANDSSTENAR Arbetsplats
Stella Rekrytering & Ledarskap Jobbnummer
9972655