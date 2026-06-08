Konstpedagog till Kulturskolan
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2026-06-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Beskrivning av verksamheten
Kulturskolan i Gällivare Kommun är kommunens största verksamhet när det gäller estetisk verksamhet för barn och unga. Verksamheten erbjuder undervisning inom musik, dans, drama, konst och musikproduktion.
Nu behöver vi rekrytera en konstpedagog till vår verksamhet.Dina arbetsuppgifter
Arbeta med Kulturskolans konstverksamhet. För elever som är intresserad av konst och kreativt skapande i olika former att kunna söka till Kulturskolan. Arbete med både enskilda elever och i grupp.Kvalifikationer
Konsthögskola, folkhögskola, eller motsvarande. Vi sätter stort värde på dina personliga egenskaper. Vi ser också att du är en person som gillar att samarbeta både inom Kulturskolans lärarkollegium, kulturavdelningen samt grund- och gymnasieskolan. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret (Tv, visstids, längre vik)
Friskvårdstimme (tv, visstids, längre vik)
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng (tv och visstids, längre vik)
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjlighet till semesterväxling
Här kan du läsa mer: https://gallivare.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete-Anställningstyp/arbetstider
50% tillsvidare. Kvälls- och helgarbete förekommerErsättning
Månadslön. Ange gärna ditt löneanspråk
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV samt personligt brev. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: 2026-08-10 eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Upplysningar
För mer information om tjänsten kontaktar du:
Kent Nord - Enhetschef Kulturskolan: 0970-81 82 90 eller 070-336 18 62
e-post: mailto:jerker.johansson@gallivare.se
Fackliga företrädare
Sveriges lärare
vision
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare Kommun
(org.nr 212000-2726)
981 82 GÄLLIVARE Arbetsplats
Gällivare Kommun Jobbnummer
9952191