Konferensvärd till ISS Facility Services Göteborg
Academic Work Sweden AB / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2026-01-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
På ISS skapas exceptionella upplevelser där människor trivs och presterar, med mottot 'People make places'. Som deras nya konferensvärd blir du nyckeln till att bygga en positiv och professionell atmosfär för varje besökare och event. Vi söker nu efter dig som har energi som smittar och en personlighet som får människor att känna sig välkomna innan de ens hunnit säga "hej!"
Läs mer om tjänsten och skicka in din ansökan nedan!
OM TJÄNSTEN
Som konferensvärd är du ansiktet utåt och säkerställer att konferenser och event flyter felfritt. Rollen kombinerar värdskap, service, logistik och teknisk support för att skapa en positiv upplevelse för alla besökare.
Du erbjuds
• Dagtidsarbete måndag till fredag, vilket ger en god balans mellan jobb och fritid.
• Du blir del av ett engagerat team som lyfter och inspirerar varandra.
• Ett varierat arbete där ingen dag är den andra lik.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-10Dina arbetsuppgifter
• Välkomna gäster och skapa en varm, professionell atmosfär.
• Planera och genomföra möblering samt koordinera flödet i konferenslokalerna.
• Ordna fika och luncher för konferensdeltagare.
• Säkerställa att AV-utrustning, projektorer och annan teknik fungerar.
• Hantera oväntade situationer och utmaningar med snabb problemlösning.
• Stötta kollegor inom andra delar av arbetsplatsservicen vid behov.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieutbildning
• Behärska svenska flytande i tal och skrift då det används i det dagliga arbetet.
• Har tidigare erfarenhet från serviceyrken och vana att möta människor.
• Har goda generella IT-kunskaper och lätt för att lära sig nya system.
• Har hög energi samt gillar att organisera och planera i förväg.
• Har en naturlig förmåga att 'fixa och lösa'.
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av arbete i reception.
• Tidigare erfarenhet av arbete med event.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
ISS är en global ledare inom arbetsplatsservice, dedikerade till att skapa inspirerande miljöer. Denna roll är placerad i Lundby, där du bidrar till en professionell upplevelse för deras besökare. ISS värdeord kvalitet, ansvar, ärlighet och entreprenörskap genomsyrar allt arbete. Känner du igen dig i det? Då kommer du trivas hos ISS! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116637". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9677020