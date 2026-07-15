Konferensvärd - 75%
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Konferensvärd till Hotel C Stockholm
Vill du vara med och forma framtidens konferensupplevelser? Hotel C Stockholm, en av Stockholms mest populära mötesplatser öppnade upp våra nyrenoverade konferenslokaler i slutet av april 2024. Vi söker nu en engagerad, driven och lösningsorienterad person som vill leverera konferensupplevelser och gästmöten i linje med vårt varumärke. Publiceringsdatum2026-07-15Om företaget
På Hotel C Stockholm strävar vi efter att erbjuda en unik och mångsidig upplevelse mitt i hjärtat av Stockholm. Beläget granne till Stockholms centralstation och Arlanda Express, skapar vi en bubblande mötesplats. Med våra 367 rum, 11 konferenslokaler och vår restaurang Swede Hollow, samt vårt unika samarbete med ICEHOTEL i Jukkasjärvi genom vilket vi driver ICEBAR Stockholm, erbjuder vi en unik destination mitt i stadens puls.
Dina ansvarsområden inkluderar:
Daglig drift på konferensavdelningen så som välkomna gäster, ordningställande av fika, förbereda konferensrum, plocka disk, städa konferenskök och andra utrymmen.
Hantera och behärska tekniken i våra konferenslokaler, till exempel ljud, ljus och bild.
Vara kundens kontaktperson på hotellet under hela mötet/konferensen/eventet.
Utöva service för gästerna i huset och i synnerhet konferensgäster
Verka för ett nära samarbete med övriga avdelningar på hotellet för att skapa en smidigt och sömnlös mötes- och konferensupplevelse.
Vara påläst kring de grupper vi har i huset och kommande arrangemang.
Vi letar efter dig som:
Vill leverera konferensupplevelser och gästmöten med glädje, energi och engagemang i sann hospitality anda.
Är proaktiv och driven i ditt dagliga arbete och vill lära dig mer.
Är duktig på att hålla många bollar i luften på samma gång
Gillar en händelserik arbetsmiljö där förändringar sker med kort varsel och ingen dag är den andra lik.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Erfarenhet av konferensdrift är meriterande men inte ett krav.
Rollen är operativ och är en 75% tillsvidareanställning med fast månadslön enligt överenskommelse och kollektivavtal. Kvälls och helgarbete förekommer. Tjänsten rapporterar till Conference Manager. Ansök redan idag då urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 4/8 2026. Rollen ämnas att tillsättas med startdatum i mitten av augusti.
För mer information, kontakta Jens Amrén, Conference Manager, jens.amren@hotelcstockholm.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
Strawberry Arena (visa karta
)
169 56 STOCKHOLM Arbetsplats
Hotel C Stockholm Kontakt
Rekryterare
Jens Amren jens.amren@hotelcstockholm.se 0725211123 Jobbnummer
10003187