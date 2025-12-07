Konditoribiträde på min.40%
Konditori Napoleon i Jönköping AB / Butikssäljarjobb / Jönköping
Konditori Napoleon är ett familjeägt konditori, som är beläget på Barnarpsgatan i Jönköping, sedan 1986
Vi söker PERSONAL för arbete ett par, tre dagar i veckan (även lördagar) ca 40% Arbetstiden är mestadels förlagd till kl 11-19 (9-16)
Man ska kunna jobba hela sommaren 2026 - VIKTIGT!!!!
Som person är du pigg, har lite "split vision" och fungerar i grupp. Du är prestigelös, flexibel och behärskar svenska i tal och skrift. Kassavana och/eller kundbemötande är ett krav, samt att du är noggrann.
Vi erbjuder en rolig arbetsplats med varierande arbetsuppgifter bl a kassatjänst, diskare, lokalvårdare, kallskänka! Plocka upp varor, städa toaletter och vara logistiker är andra uppgifter.
Vi är ett väl inarbetat gäng som hjälper varandra och vi är stolta över vårt breda sortiment, våra härliga kunder, mysiga miljö och vår flexibilitet.
Vi har ingen bageriverksamhet på plats, utan samarbetar med Annie Johanssons Hembageri. Däremot producerar vi mycket smörgåsar, lättluncher, soppor, festcatering mm både till vår butik och på utskick.
Är Du den vi söker, skicka en ansökan till :mala.napoleon@hotmail.com
Oseriösa ansökningar och ansökningar utan våra önskemål behandlas inte!
Tjänsten tillsätts under tidig vår. Ansök senast 31 januari 2026. Om du blir kallad till intervju hör vi av oss innan 31/1-26, annars "Tack för ansökan"!
Kollektivavtal tillämpas
BARNARPSGATAN 17
55316 JÖNKÖPING
Konditori Napoleon i Jönköping AB
Sista dag att ansöka är 31 januari 2026
Ange referens PERSONAL i din ansökan
mala.napoleon@hotmail.com
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: mala.napoleon@hotmail.com
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Konditori Napoleon i Jönköping AB (org.nr 556273-2791)
(org.nr 556273-2791)
Barnarpsgatan 17
)
553 16 JÖNKÖPING
Napoleon i Jönköping AB, Konditori
9632146