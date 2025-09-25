Kompositoperatör sökes till Malmslätt!
Saab AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Linköping
2025-09-25
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Som kompositoperatör hos oss på Saab kommer du att arbeta med tillverkning av militära produkter i kompositmaterial. Arbetet innebär att du ingår i ett skiftlag där arbetsgruppen roterar mellan olika arbetsstationer i tillverkningsprocessen. Vanligt förekommande moment inkluderar bland annat lindning, slipning och limning. Tjänsten kräver noggrannhet och fingertoppskänsla - varje moment kräver precision och ett öga för detaljer.
Tjänsten är placerad i Malmslätt och arbetet är förlagt till tvåskift alternativt nattskift eller dag.Publiceringsdatum2025-09-25Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av praktiskt arbete, gärna inom verkstad, industri eller annat hantverksyrke. Extra meriterande är tidigare erfarenhet av arbete med komposit. Som person är du noggrann, samarbetsvillig och metodisk. Förmågan att arbeta med hög precision och följa instruktioner är även en viktig del av rollen.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift.
* God datorvana.
* Noggrant handlag.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_36961". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab Dynamics AB Jobbnummer
9527225