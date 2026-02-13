Kommunjurist (deltid)
Sigtuna kommun, Kanslienheten / Juristjobb / Sigtuna Visa alla juristjobb i Sigtuna
2026-02-13
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sigtuna kommun, Kanslienheten i Sigtuna
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Kontoret för ekonomi och styrning har en samordnande roll genom att ge stöd och service till hela kommunen. Kontorets ansvarsområde spänner över hela det ekonomiska spektret, såsom ekonomisk planering, redovisning, budget och uppföljning, likviditets- och finansieringsfrågor, investeringar och ekonomiadministration. På kontoret finns också ansvaret för kommunens inköp och upphandlingar, lokalstrategiska frågor samt uppdraget att hålla samman frågor kring verksamhetsplanering, uppföljning, statistik, kvalitet och analys. Kontoret driver även kommunens övergripande arbete för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Vi söker en jurist med flerårig erfarenhet inom offentlig förvaltning, gärna med bakgrund inom kommunal verksamhet. Som kommunjurist i Sigtuna kommun har du en viktig funktion när det gäller att bidra till rättssäkra beslut för att vi ska kunna leverera tjänster av högsta kvalitet till våra invånare. Tillsammans med dina kollegor som också är kommunjurister är ditt uppdrag att ge rådgivning i juridiska frågor till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och förvaltningen, men även till övriga nämnder och förvaltningar. Ni arbetar med fokus på offentlig rätt, främst kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighet- och sekretesslagen, men ger också stöd inom totalförsvar samt till viss del bolagsrätt.
I arbetet ingår att;
* Upprätta och granska beslutsunderlag, styrdokument och avtal.
* Göra rättsutredningar, bistå i rättsprocesser och företräda kommunen i domstol.
* Utbilda tjänstepersoner och förtroendevalda i aktuell lagstiftning.
Det här är en bred och omväxlande roll, i en tempofylld miljö, där dina arbetsuppgifter kommer att beröra olika rättsområden och kontakter med många funktioner i vår organisation. Kanslienheten, där tjänsten är förlagd, ansvarar även för genomförande av val vilket kommer att prägla enhetens arbete under 2026.
Tjänsten är på deltid, motsvarande en halvtidstjänst och tidsbegränsad med tillträde snarast möjligt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har juristexamen och erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom offentlig förvaltning, gärna från kommunal verksamhet. Du har god kunskap om och erfarenhet av arbete med kommunalrätt och förvaltningslag.
Du är strukturerad i ditt arbete, van att arbeta självständigt och planera din tid och prioritera bland dina arbetsuppgifter på egen hand. Det är viktigt att du har en god förmåga att snabbt sätta dig in i olika frågeställningar och att du gärna jobbar självständigt såväl som i grupp. Du är prestigelös ochtrygg i dig själv och i rollen som kommunjurist, har ett pedagogiskt förhållningssätt och kan förklara komplexa frågor på ett lättillgängligt sätt. Du samarbetar bra med andra och har ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du kan utrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Dessutom är det en självklarhet för dig att hålla dig uppdaterad inom din profession och ditt expertområde.
Vi tror starkt på att mångfald och olikheter berikar och söker någon som kompletterar vår grupp på kansliet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som en del av Sigtuna kommuns trygghets- och säkerhetsarbete genomförs också en ekonomisk och juridisk bakgrundskontroll på slutkandidaten. Blir du vår slutkandidat får du självklart mer information och kontrollen görs med ditt samtycke.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305495". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna kommun
(org.nr 212000-0225) Arbetsplats
Sigtuna kommun, Kanslienheten Kontakt
HR-partner inriktning rekrytering
Nora Jansson nora.jansson@sigtuna.se Jobbnummer
9740188