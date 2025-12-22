Kommunjurist
Nyköpings kommun - Centrala funktionen / Juristjobb / Nyköping Visa alla juristjobb i Nyköping
2025-12-22
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nyköpings kommun - Centrala funktionen i Nyköping
Vill du vara med och forma framtidens Nyköping? Nyköpings kommun söker en engagerad och kvalificerad kommunjurist som vill bidra till och vara del i att säkerställa att kommunen är juridiskt väl rustad för framtiden. Du kommer att spela en central roll i att stödja kommunens verksamheter med juridisk rådgivning och säkerställa att beslut och processer följer gällande lagstiftning.
Tjänsten är placerad på kommunledningskansliet som är en avdelning i Nyköpings kommun med centrala funktioner som stödjer kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, verksamhetsnämnder och tjänsteorganisation inom områden som styrning, beslutsfattande och administration.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som kommunjurist ansvarar du för att tillhandahålla juridisk expertis inom ett brett spektrum av rättsområden. Genom kontinuerlig omvärldsbevakning och uppföljning av rättsutvecklingen bidrar du till att kommunen är uppdaterad och strategiskt rustad för att möta framtida utmaningar.
Juristfunktionen har i uppdrag att tillhandahålla juridisk sakkunskap och rådgivning till kommunstyrelsen, nämnder och kommunens verksamheter inom samtliga rättsområden för att säkerställa att juridiska frågor hanteras på ett korrekt och effektivt sätt. Funktionen verkar som rådgivare, intern utbildare och stöd i juridiska frågor, med särskilt fokus inom den offentliga rätten. Funktionen företräder kommunen vid rättsliga processer, ansvarar för hantering av kommunala föreskrifter, riktlinjer och legala frågor. Det inkluderar bland annat visselblåsarfunktion samt del i arbetet i samband med de allmänna valen.
• Ge juridisk rådgivning till kommunens olika verksamheter samt bistå med utbildningsinsatser.
• Säkerställa lagligheten i kommunens beslut och processer.
• Företräda kommunen i rättsliga sammanhang.
• Granska och utarbeta avtal och utveckla interna styrande dokument.
• Identifiera juridiska risker och möjligheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Juristexamen och notariemeritering eller motsvarande erfarenhet.
• Minst 5 årserfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, gärna inom offentlig sektor.
• Goda kunskaper i offentlig rätt, kommunalrätt och förvaltningsrätt.
• Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för komplexa juridiska frågor.
• Stark analytisk förmåga och ett strategiskt förhållningssätt.
• God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med olika aktörer, både internt och externt.
• Avancerade kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
• Körkort B.
Meriterande är fördjupade kunskaper och intresse inom kommunalrätt, miljörätt, plan- och bygglagstiftning, upphandlingsrätt, kommunal bolagsrätt, avtalsrätt, skadeståndsrätt, entreprenad och/eller allmän fastighetsrätt samt erfarenhet från domstol eller politiskt styrd organisation
Vi tänker att du som person är analytisk, pedagogisk och noggrann samt har förmåga att strukturera komplicerade frågor. Du har ett lösningsfokus och kan hitta och kommunicera konstruktiva lösningar på ett tydligt sätt, såväl muntligt som skriftligt. Vi värdesätter intresse för att arbeta med strategiskt långsiktiga planer och du ser till helheten för kommunens bästa.
Rollen innebär arbete i en mångfacetterad verksamhet och ställer krav på att självständigt och snabbt kunna sätta sig in i juridiska frågeställningar både på bredden och på djupet vilket kräver flexibilitet och självständighet liksom god samarbetsförmåga. Det krävs ett konsultativt arbetssätt samt förmåga att ta egna initiativ och självständigt driva frågor inom ditt område.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Kommunen erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att arbeta med varierande och utmanande juridiska frågor som har stor betydelse för kommunens utveckling och invånarnas vardag. Du blir en del av en organisation som värdesätter kompetens, samarbete och innovation.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
#LI-Hybrid Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293069". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings kommun
(org.nr 212000-2940) Arbetsplats
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Kontakt
Kanslichef
Jenny Åtegård jenny.ategard@nykoping.se 0155-45 78 59 Jobbnummer
9658456