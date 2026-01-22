Kommunikatör, visstidsanställning
2026-01-22
Vårt uppdrag berör hela samhället. Vi bidrar till en hållbar digitalisering, där innovation kombineras med ett starkt integritetsskydd. Vill du också arbeta för ett tryggt informationssamhälle med viktiga frågor om dataskydd och kamerabevakning? Då ska du söka jobb hos oss.
Vi söker nu en kommunikatör med anställning på ca 1 år med placering på IMY:s kommunikationsenhet. Enheten ansvarar för myndighetens externa och interna kommunikation samt pressfrågor. Kommunikationsenheten består av sju medarbetare och leds av myndighetens kommunikationschef.
Som kommunikatör kommer du att arbeta operativt med såväl intern som extern kommunikation på myndigheten. Arbetet sker i nära samarbete med övriga medarbetare på kommunikationsenheten. Du kommer att arbeta ca 50 procent med intern kommunikation och ca 50 procent med extern kommunikation.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att
• skriva och publicera nyheter och andra texter på vårt intranät
• skriva och publicera olika typer av information på myndighetens externa webbplats
• språkgranska texter
• fotografera och bildbehandla
• producera rörligt innehåll i verktyget Storykit till framför allt Linkedin
• utbilda redaktörer till intranätet
• bevaka den interna funktionsbrevlådan kring publiceringar på intranätet och webbplatsen samt att löpande publicera inkomna texter
• delta i arbetet med vår externa webbleverantör kring förvaltning av såväl webbplatsen som intranätet
Även andra arbetsuppgifter inom enheten kan förekomma i rollen, och du förväntas bidra i framtagning av interna arbetsprocesser för målgruppsanpassade och vägledande texter. Kvalifikationer
Vi söker dig som har kommunikationsutbildning på högskolenivå, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som IMY bedömer som relevant. Du har minst 3 års erfarenhet av arbete som kommunikatör och har erfarenhet av en liknande roll på myndighet, inom kommun eller region.
Vidare ser vi att du har
• aktuell erfarenhet inom senaste två åren av publicering i webbverktyget Sitevision och Optimizly
• erfarenhet av att skriva för, och publicera på, Linkedin för specifika målgrupper
• erfarenhet av att skriva målgruppsanpassade texter och språkgranska texter om komplexa ämnen, exempelvis juridik
• erfarenhet av att fotografera för intranät, webbplats och sociala medier.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
• att arbeta med digital tillgänglighet och klarspråkbildbehandling i Photoshop
• enklare redigering/formgivning i InDesign
• att hålla interna utbildningar i webbpublicering
• framtagning av interna arbetsprocesser inom kommunikationsområdet.
Dina personliga egenskaper
Som kommunikatör kan du självständigt och proaktivt driva dina arbetsuppgifter framåt för att nå de mål som definierats för verksamheten. Du är stabil och arbetar effektivt under skiftande förutsättningar och kan leverera med god kvalitet även under pressade situationer och hög arbetsbelastning. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och din egen utveckling, samtidigt som du bidrar till helheten och myndighetens utveckling. Du bidrar också konstruktivt till enhetens och myndighetens framgång genom att dela information och kunskap.
Arbetet innebär samarbete med både kollegor och externa parter, vilket kräver en mycket god samarbetsförmåga och att du kan utrycka dig målgruppsanpassat, klart och tydligt. Du har också en god förmåga att lyssna in olika perspektiv.
Du skriver egna texter av hög kvalitet och kan på ett enkelt sätt förklara och begripliggöra komplexa frågor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten
Anställningen är en särskild visstidsanställning på ca ett år. Du rapporterar till kommunikationschefen. Arbetet utgår från våra trevliga aktivitetsbaserade lokaler centralt i Stockholm med möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete. Resor i tjänsten kan förekomma.
Frågor om tjänsten
För ytterligare information om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta gärna
• Kommunikationschef Annicka Nordlander, 08-657 61 59
• HR-specialist Rebecca Svanedal, 08-657 61 05
• Facklig företrädare: Olivia Törnell Andersson (Saco-S), 08-515 145 13
Ansökan
Sista dag för ansökan är den 11 februari 2026. Din ansökan registrerar du enligt anvisning på imy.se/ledigajobb. Rekryteringens referensnummer är IMY-2026-1041.
När beslut om tillsättning har fattats meddelas detta på IMY:s anslagstavla. Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare. Ersättning
