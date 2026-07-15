Kommunikatör till Vattenfall
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2026-07-15
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Vi söker en Kommunikatör med god kännedom om kommunikationsverktyg, medieköp, utveckling av kampanjer, intern kommunikation och varumärkeshantering för ett uppdrag hos Vattenfall.
Arbetsuppgifterna innebär bland annat att säkerställa att projektkommunikationen är samordnad, korrekt och tydlig. Som Kommunikatör ansvarar du även för att ta fram kommunikationsplaner för större projekt och initiativ, utveckla och implementera övergripande kommunikationsstrategier samt stötta chefer i deras roll som kommunikativa ledare.
Du fungerar även som strategiskt och operativt kommunikationsstöd till ledningsgruppen.
Tjänsten omfattar även följande arbetsuppgifter:
• Stötta projektledare och ledning med målgruppsanalyser (BA/BU, chefer, medarbetare) och framföra tydliga budskap kring nyttor, beslut, risker och framdrift
• Säkerställa att projektkommunikation är samordnad, korrekt och tydlig
• Definiera vilka budskap som ska kommuniceras i vilka kanaler samt frekvens, tonalitet och ansvar
• Skapa samsyn mellan ledning, projekt och linjeorganisation
• Producera och kvalitetssäkra kommunikationsmaterial, exempelvis presentationsmaterial för ledningsgrupper, BA/BU och Townhalls, budskapsplattformar och styrande kommunikation och besluts- och informationsunderlag (t.ex. one pagers)
• Bidra till att stärka RE&FM Nordens interna varumärke inom Vattenfall
• Säkerställa att kommunikationen speglar professionalism, leveransförmåga och tydlighet i ansvar och mandat
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid, med start 2026-08-16 och beräknas pågå till och med 2027-02-28.
Krav för tjänsten:
• Slutförd gymnasieutbildning
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som skrift
• Dokumenterad vana av att stötta stora investeringar/projekt i komplexa organisationer
• Förståelse för hur man översätter projektframdrift, risk, beslut och nyttor till BA/BU-anpassad kommunikation
• Kunskap inom sociala medier.
• Kunskaper i att ta fram kommunikationsplaner per projekt/program samt målgruppsanpassade budskap
• Erfarenhet av matrisorganisationer, gärna industri/energi/infrastruktur
• Mycket stark i att ta fram presentationsmaterial (lednings-/Townhall-PPT), budskapsplattformar, one-pagers och storytelling kring "vad skapar värde för BU"
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande
• Slutförd högskoleexamen inom relevant område
• Erfarenhet från industri, energi, infrastruktur eller liknande verksamhet
• Bakgrund inom management eller förändringsledning
• Erfarenhet av intern B2B kommunikation (leverantör–kundrelation internt)
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering kan vi i denna process använda oss av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande med sista ansökningsdag 2026-06-05
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Adam Sjöborg via Adecco ́s växel 010 – 173 73 00 eller e-post: adam.sjoborg@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
Assistant National Recruiter
Adam Sjöborg Adam.Sjoborg@adecco.se Jobbnummer
10003471