Kommunikatör till statens servicecenter
2026-04-10
Publiceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
Vi söker nu en kommunikatör till Statens servicecenter. Rollen som kommunikatör till Statens servicecenter innebär att ge strategiskt och operativt kommunikationsstöd, planera och genomföra kommunikationsinsatser samt arbeta med både intern och extern kommunikation. Du kommer även producerar målgruppsanpassat innehåll för olika kanaler, stöttar kollegor i kommunikationsfrågor och ansvarar för publicering på interna och externa webbplatser.
Statens servicecenter behöver nu förstärka kommunikationsfunktionen då behoven i organisationen ökat samtidigt som avdelningen tillfälligt har minskad bemanning. Du kommer därför att vara ett viktigt stöd i verksamhetens löpande och strategiska kommunikationsarbete.
I denna tjänst är nedanstående de huvudsakliga arbetsuppgifterna:
• Ge strategiskt och operativt kommunikationsstöd till myndighetens chefer, sakkunniga och projektledare
• Självständigt planera, genomföra och utvärdera olika kommunikationsinsatser
• Arbeta med både internt och externt kommunikationsarbete
• Producera målgruppsanpassat material/texter - för olika medier/kanaler
• Vara rådgivare till kollegor i kommunikationsfrågor
• Publicera och uppdatera information på extern och intern webbplats
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som kommunikatör är ett konsultuppdrag på heltid under veckorna 24-28 (6 veckor) samt veckorna 33-50 (18 veckor).
Arbetet kommer i huvudsak att utföras på myndighetens kontor i Sundbyberg. Resor kan förekomma och då gäller Statens servicecenters resepolicy. Det finns möjlighet att arbeta på distans två dagar i veckan när man kommit in i arbetet.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning exempelvis inom media och kommunikation eller likvärdig utbildning och minst fem (5) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete.
• Goda kunskaper om digital kommunikation och sociala medier
• Kunskaper om varumärkesbyggande
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Goda kunskaper i redigeringsverktyg (exempelvis Indesign, Photoshop m.fl.) samt webbpubliceringsverktyg (exempelvis Episerver, Sitevision m.fl.)
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
• Kunskap om klarspråk.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Om dig:
För att trivas i rollen som kommunikatör ser vi att du är analytisk och har lätt för att se helheter och samband. Du kommunicerar pedagogiskt och tydligt och kan bemöta olika personer utifrån deras behov. Vi ser även att du är samarbetsinriktad, prestigelös och bidrar till ett öppet och konstruktivt arbetsklimat.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande med sista ansökningsdag 2026-04-13.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Nyström via e-post: maja.nystrom@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
