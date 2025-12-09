Kommunikatör till LSR
Bravura Sverige AB / Marknadsföringsjobb / Landskrona Visa alla marknadsföringsjobb i Landskrona
2025-12-09
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Landskrona
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
, Lomma
eller i hela Sverige
Brinner du för kommunikation och hållbarhet? Är du en kreativ och strukturerad person som trivs med att driva projekt och skapa engagemang? Till LSR i Landskrona söker vi nu en initiativrik kommunikatör som vill göra skillnad! Publiceringsdatum2025-12-09Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar fram till september 2027. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos LSR.
Om företaget
LSR ska verka för att förebygga uppkomsten av avfall och erbjuda ett tryggt, tillgängligt och effektivt insamlingssystem om avfall ändå uppstår i Landskrona och Svalöv. Bolaget omhändertar verksamheters massor och återställer Lundåkrabuktens deponiområde på ett långsiktigt hållbart sätt. LSR är ett kommunalt bolag som idag har 20 anställda och ger service till cirka 61 850 invånare. Bolaget har tre affärsområden: avfall under kommunalt ansvar, återställning av Lundåkradeponin och affärsverksamhet.
År 2027 fyller LSR 50 år - ett viktigt jublieum som kommer att firas med olika aktiviteter för att spegla bolagets historia och framtid. Redan under 2026 kommer förberedelserna intensifieras och i samband med detta påbörjas även en rebranding av bolaget. I rollen som kommunikatör ansvarar du för att driva arbetet med både bolagets rebranding och 50-årsjublieum.
Arbetsuppgifter
Som kommunikatör hos LSR får du en nyckelroll i att driva deras kommunikation framåt och skapa engagemang kring miljö och hållbarhet. Du arbetar både strategiskt och operativt - från att utveckla kommunikationsplaner till att producera inspirerande budskap och innehåll för webb, nyhetsbrev och kampanjer.
Du har det övergripande ansvaret för innehåll och utveckling av LSR:s webbplats. Under 2026 lanseras en helt ny hemsida i en modern plattform - ett projekt som du leder från start till mål. Du representerar LSR vid evenemang, mässor och studiebesök där du får chansen att kommunicera med olika målgrupper på ett engagerat sätt. Det innebär även att du några gånger per år deltar i olika helg- och/eller kvällsevenemang.
Du är även projektledare för skolprojekt som Plastjakten och Resterkocken och fungerar som ett viktigt stöd för kollegor i deras kommunikationsprojekt. Utöver detta producerar du material som stärker LSR:s varumärke, hanterar annonsering och bidrar till att skapa kommunikation som gör skillnad.
Utveckla och driva kommunikation
Ansvara för digitala kanaler
Projektledning och samordning
Representera LSR externt
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Akademisk utbildning inom kommunikation, marknadsföring eller liknande område eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Relevant erfarenhet av kommunikationsarbete, gärna i en roll där du kombinerat strategiskt och operativt ansvar
God dator- och systemvana samt erfarenhet av redaktionellt arbete för webb och digitala kanaler
Goda kunskaper inom grafiska program (Indesign och Illustrator)
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Erfarenhet inom avfallsbranschen, miljöbranschen eller närliggande branscher är meriterande
Vi söker dig som trivs i rollen som kunskapsspridare och har en naturlig förmåga att kommunicera både i tal och skrift. Du är strategisk och kreativ med ett affärsmässigt tänk som genomsyrar dina beslut och projekt. Som person är du strukturerad och har lätt för att planera, organisera och leverera resultat i tid, även när arbetsuppgifterna är många och varierande.
Du arbetar självgående och tar ansvar för dina uppgifter, samtidigt som du uppskattar samarbete och bidrar till ett gott teamklimat. Din nyfikenhet och ditt intresse för omvärlden gör att du gärna söker ny kunskap, nätverkar och skapar värdefulla kontakter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter din förmåga att kombinera kreativitet med struktur samt att bidra med energi och engagemang i alla projekt.
Övrig information
Start: Februari/Mars Plats: Landskrona Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://www.bravura.se Arbetsplats
Bravura Kontakt
Jessie Borglund jessie.borglund@bravura.se 0721464416 Jobbnummer
9636336