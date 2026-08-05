Kommunikatör till Allmänna arvsfonden
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2026-08-05
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Vill du göra skillnad för civilsamhället?
På uppdraget hos Kammarkollegiet får du möjlighet att bidra till utvecklingen av civilsamhället och hjälpa organisationer att förverkliga idéer som skapar nytta för människor runt om i Sverige. Nu söker vi en kommunikativ, engagerad och självgående kommunikatör till ett uppdrag inom arbetet med Allmänna arvsfonden.
Om rollen
Som kommunikatör blir du en viktig del av Utvecklings- och kommunikationsavdelningen och arbetar nära verksamheten inom Allmänna arvsfonden. Du ingår i ett engagerat team som ansvarar för att utveckla och genomföra kommunikationsinsatser som når civilsamhället och de målgrupper som kan söka stöd från fonden.
Rollen är bred och varierad. Du kombinerar strategiskt kommunikationsarbete med operativ produktion och får möjlighet att påverka hela processen, från idé och planering till genomförande och uppföljning.Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Ge kommunikativ rådgivning och stöd till verksamheten
Planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser
Säkerställa att kommunikationen är målgruppsanpassad, tillgänglig och effektiv
Skriva, bearbeta och publicera innehåll för webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler
Producera kommunikationsmaterial i form av texter, bilder och film
Medverka i planering och genomförande av kampanjer, informationsinsatser, webbinarier och konferenser
Bidra till att utveckla kommunikationen kring Allmänna arvsfondens verksamhet
Om teamet
Du blir en del av ett dedikerat kommunikationsteam som arbetar nära Arvsfondsavdelningen. Teamet består idag av:
Pressansvarig
Webb- och e-tjänsteansvarig
Två kommunikatörer, varav en teamledare
Tillsammans arbetar vi med att stärka kännedomen om Allmänna arvsfonden och skapa kommunikation som inspirerar, vägleder och engagerar.
Vi söker dig som
Du är en kommunikativ problemlösare som trivs med att arbeta både strategiskt och operativt. Du tycker om att växla mellan planering, rådgivning och innehållsproduktion och ser värdet i att skapa kommunikation som verkligen gör skillnad.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller annan likvärdig utbildning
Aktuell erfarenhet av att planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser
Aktuell erfarenhet av kommunikationsarbete inom offentlig sektor
Mycket god förmåga att formulera tydliga, tillgängliga och målgruppsanpassade budskap
Aktuell erfarenhet av produktion för digitala kanaler och sociala medier
Aktuell erfarenhet av Adobeverktyg, exempelvis Adobe Express och Photoshop
God kunskap om klarspråk och det regelverk som styr kommunikation inom offentlig verksamhet
Meriterande
Det är extra meriterande om du har:
Erfarenhet av att projektleda större kampanjer och/eller evenemang
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har mycket god samarbetsförmåga
Är lyhörd för verksamhetens behov
Kommunicerar tydligt och professionellt
Är trygg i din kompetens och kan anpassa budskap efter målgrupp och kanal
Tar eget ansvar och driver ditt arbete självständigt
Har god förmåga att prioritera och leverera enligt tidsplan
Låter detta som ett uppdrag för dig?
Uppfyller du kraven? Ja då skall du såklart söka tjänsten via länken i annonsen. Utvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tilsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8175962-2132932". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Vasagatan 7 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
10023672