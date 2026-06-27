Kommunikatör med digital inriktning
Svalövs kommun / Marknadsföringsjobb / Svalöv Visa alla marknadsföringsjobb i Svalöv
2026-06-27
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Svalövs kommun – med ett strategiskt läge inom Familjen Helsingborg – erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
Vill du vara med och utveckla hur vi möter invånare i våra viktigaste digitala kanaler? Nu söker vi en engagerad kommunikatör som vill ta ett tydligt ansvar och driva arbetet framåt.
Hos oss får du arbeta i en mindre organisation där samarbete, ansvar och utveckling går hand i hand. Rollen är placerad i utvecklingsavdelningen tillsammans med näringsliv och strategisk utveckling. Inom kommunikation arbetar vi nära verksamheterna med att utveckla och driva kommunikationsarbetet. Vi bidrar till att göra kommunen tydlig, tillgänglig och relevant. Samtidigt stärker vi bilden av Svalöv som en attraktiv plats att leva, verka och bo.
Tillsammans med dig består teamet av en strategisk kommunikatör och en kommunikatör med visuell inriktning, där din roll fokuserar på vårt digitala arbete.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-27Arbetsuppgifter
Vi söker dig som kombinerar ett starkt användarfokus med innehåll, god struktur och kommunikativ förmåga.
I rollen arbetar du nära verksamheterna från behov till färdigt resultat. Du driver dina uppdrag självständigt och är van att ta ansvar för både innehåll, genomförande och uppföljning. Du använder digitala verktyg som en naturlig del i arbetet för att nå resultat och utveckla arbetssätt.
En central del av uppdraget är att utveckla våra digitala kanaler med webb och intranät. Du arbetar med att förvalta och vidareutveckla våra webbplatser med fokus på struktur, innehåll och användarupplevelse utifrån både verksamheternas och användarnas behov. Du säkerställer att våra lösningar uppfyller krav på digital tillgänglighet och omsätter dem i praktiken.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande.
Du har minst 3 års erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete och är van att driva uppdrag självständigt från idé till genomförande och uppföljning. Vi ser helst att denna erfarenhet kommer från offentlig sektor. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska och är trygg i att arbeta med klarspråk och målgruppsanpassad kommunikation.
Du har erfarenhet av att arbeta med webb och digitala kanaler med fokus på innehåll, struktur och användarperspektiv. Du har också en förståelse för sökbeteenden och hur innehåll når fram. Du arbetar i CMS, gärna Sitevision, och är van att säkerställa att webbplatser möter både verksamheternas och användarnas behov samt lagkrav på digital tillgänglighet. Det är meriterande om du har erfarenhet av webbprojekt och av att samverka med olika aktörer i arbetet med webb.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Rekrytering kommer ske löpande under ansökningstiden. Tillträde efter överenskommelse.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334525-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svalövs Kommun
(org.nr 212000-0993)
Herrevadsgatan 10 (visa karta
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268 80 SVALÖV Arbetsplats
Svalövs kommun Kontakt
Utvecklingschef
Dennis Mårtensson dennis.martensson@svalov.se Jobbnummer
9982027