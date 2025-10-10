Kommunikatör inriktning data, digitalisering och AI
Chalmers Tekniska Högskola AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2025-10-10
Nu söker vi en kommunikatör som vill vara med och forma hur vi berättar om och förankrar detta arbete - både internt och externt.
Information om avdelningen
Kommunikationsavdelningen är en del av Chalmers verksamhetsstöd. Chalmers har satt målet att bli ett universitet i internationell toppklass och en av förutsättningarna för att lyckas är ett utvecklat och välfungerande verksamhetsstöd. Det genomsyrar även kommunikationsavdelningens arbete i alla våra olika roller.
Beskrivning av tjänsten
Som kommunikatör blir du ett nära stöd och ett bollplank till den funktion som driver den digitala transformationen. Rollen är bred och utvecklande och du förväntas ta ett stort eget ansvar, forma dina arbetsuppgifter och genomföra kommunikationsaktiviteter. Du kommer att planera, driva och producera kommunikationsinsatser som både behöver förklara och engagera.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
• Planera och leda förändringskommunikation inom digitalisering, data och AI
• Producera och sprida innehåll i olika kanaler (från film till text)
• Stötta funktionen med analyser, material och genomförande av kommunikationsinsatser
• Starta i det strategiska och ta ut det operativt
• Bidra till att bygga kunskap och engagemang om digitalisering, data och AI bland medarbetare och studenter men också sprida bilden externt
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid.Publiceringsdatum2025-10-10Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Kommunikatörsutbildning
• Dokumenterad erfarenhet av projektledning och vana att driva kommunikationsinsatser från idé till genomförande
• Kunskap om och stor nyfikenhet kring digitalisering, data och AI
• God stilistisk förmåga och erfarenhet av att kommunicera mot olika målgrupper
• Erfarenhet av att filma och redigera rörligt material
• Erfarenhet av att arbeta inom högskola/universitet
Du är prestigelös, nyfiken och samarbetsvillig.
Att arbeta på Chalmers
Chalmers värdeord: öppenhet, respekt, delaktighet, mångfald och kvalitet, genomsyrar synen på vår arbetsmiljö och våra medarbetare. Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats i en akademisk miljö, där studenter och medarbetare drivs av att skapa värde för en hållbar framtid.
Våra förmåner för anställda omfattar bland annat:
Flexibilitet att arbeta på distans med hänsyn till verksamhetens behov.
Semester upp till sju veckor per år.
Kollektivavtal med föräldralön, sjukpenningtillägg, läkemedelskostnader, löneväxling, pension, inarbetade dagar samt flextid.
Friskvårdsbidrag samt en friskvårdstimma varje vecka under betald arbetstid.
Här kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta på Chalmers.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara märkt med namn och dokumenten sparas som PDF-filer enligt nedan:
CV
Personligt brev
• 1-2 sidor
Övrigt (valfritt)
• Eventuella intyg, betyg etc.
Sista dag att ansöka är 24 oktober 2025
Vid frågor, vänligen kontakta
Ingrid Claesson
Kommunikationschef
Email: ingrid.claesson@chalmers.se
Telefonnummer: +46-766086845
• ** Chalmers undanber sig alla erbjudanden om ytterligare jobbannonsering eller rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering. ***
Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället.
Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez - framåt. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chalmers Tekniska Högskola AB
