Kommunikatör Helikopterflottiljen
Försvarsmakten / Marknadsföringsjobb / Linköping Visa alla marknadsföringsjobb i Linköping
2025-09-10
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Haninge
eller i hela Sverige
Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Här ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat team där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till att bygga ett starkare försvar.
Som kommunikatör vid Helikopterflottiljen är du en del av flottiljchefens ledningsstöd och arbetsleds av kommunikationschefen. Du har även ett nära samarbete med övriga kommunikatörer inom Flygvapnet.
I rollen som kommunikatör arbetar du med både intern och extern kommunikation. Resor och arbete i fält är vanligt förekommande i tjänsten. Tjänsten är placerad på Malmen i Linköping, men förbandet har även personal i Luleå och Ronneby.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Du bidrar till förbandets kommunikation internt och externt och kommer att producera innehåll till interna och externa kanaler.
• Du skriver nyheter, artiklar och inlägg samt producerar stillbilder och rörligt material till sociala medier och digitala kanaler.
• I uppdraget ingår viss mediehantering och kommunikation vid krishantering under ledning av kommunikationschefen. Publiceringsdatum2025-09-10Kvalifikationer
• Akademisk utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap, eller utbildning/erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig.
• Minst två års adekvat yrkeserfarenhet som kommunikatör.
• Aktuell erfarenhet av att arbeta med sociala medier och webbpublicering.
• Goda kunskaper i att skapa och redigera bild- och videomaterial, gärna med Adobe Lightroom, Premiere och Photoshop.
• Utmärkta kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
• Mycket god förmåga att anpassa texter till olika kanaler och målgrupper.
• B-körkort.
Meriterande
• Erfarenhet av offentlig verksamhet, gärna från Försvarsmakten.
• Genomförd värnplikt eller militär grundutbildning.
• Kunskaper i grafisk formgivning och adekvata program som Adobe InDesign.Dina personliga egenskaper
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du är självgående och har förmågan att ta ansvar och driva dina arbetsuppgifter framåt. Samtidigt uppskattar du att samarbeta med andra och bidra till ett gemensamt resultat. Du är strukturerad och noggrann samt har ett högt säkerhetsmedvetande. Du är en orädd och initiativrik person som vågar uttrycka dina idéer och bidra med nya perspektiv.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, kan inledas med 6 månaders provanställning
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Linköping
Befattning: Civil
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Tjänsteresor med övernattning förekommer till exempelvis våra andra baseringsorter eller olika övningar. Det kan även bli aktuellt med utrikes tjänsteresor vid enstaka tillfällen. Kvälls- och helgtjänstgöring förekommer i samband med Flygvapnets större övningar då arbetet kan innebära hög arbetsbelastning.
Upplysningar om befattningen lämnas av
Kommunikationschef Per Neckman-Åhlin på 070-999 90 02 eller per.ahlin@mil.se
.
Fackliga företrädare
OFR/O Mats Häggström
SACO Suzanne Ericsson
SEKO Urban Hellqvist
OFR/S Christoffer Willers
Samliga nås via växeln 010-82 83 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-30. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9502305