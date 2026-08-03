Kommunikatör

Connecting People Carlstad AB / Säljarjobb / Karlstad
2026-08-03


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Connecting Carlstad startade år 2017 med målbilden att vara ett utav de konkurrenskraftigaste företagen i branschen.
På Connecting Carlstad hamnar du oss en arbetsgivare som sätter sina anställda, kunder, och uppdragsgivare i fokus och vi arbetar ständigt med att utveckla våra medarbetare gällande kvalité, teamkänsla, säljteknik, budgethantering m.m.
I rollen som kommunikatör kommer du främst att förmedla våra uppdragsgivares produkter och tjänster över telefon. Vi lägger väldigt stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker efter dig som är social och driven samt har en stark vilja till att ständigt utvecklas.
Vi arbetar även med kundservice och du har väldigt goda möjligheter till att utvecklas internt inom företaget.
Vi erbjuder dig:
• En fast månadslön + provision
• En attraktiv bonusmodell
• Arbeta med marknadsledande varumärken
• Nya och fräscha lokaler
• Säljtävlingar
• En bra start i din försäljningskarriär
• Utbildning och coachning av erfarna ledare
• Ett härligt och positivt arbetsklimat
• Eget ansvar med budgethantering

Arbetstider:
Dagtid: måndag till fredag
Välkommen att söka tjänsten genom att söka via att skicka CV + personligt brev till jobba@connectingcarlstad.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: jobba@connectingcarlstad.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CC_kommunikatör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Connecting People Carlstad AB (org.nr 559105-9356)
Tjärngatan 16 (visa karta)
652 21  KARLSTAD

Arbetsplats
Connecting Carlstad AB

Jobbnummer
10020358

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