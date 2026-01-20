Kommunikatör
Försvarsmakten / Marknadsföringsjobb / Falun Visa alla marknadsföringsjobb i Falun
2026-01-20
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Falun
, Gävle
, Skinnskatteberg
, Sala
, Älvkarleby
eller i hela Sverige
Kommunikatör Dalregementet
Vill du ta nästa steg i karriären, vara en del av något större och värdesätter att - med den du är och det du gör - få bidra till ett säkrare och bättre samhälle? Vill du vara med och bygga en välfungerande verksamhet? Hos oss får du möjlighet att göra skillnad - välkommen med din ansökan!
Förbandet Dalregementet
Försvarsmakten - vi försvarar Sverige, våra allierade och vår frihet att leva som vi själva väljer. Etableringen av Dalregementet är en del i uppbyggnaden av den svenska försvarsförmågan. Intill dess att regementet är utvecklat till full kapacitet, bland annat med nytt regementsområde, kommer verksamheten att präglas av kontinuerlig utveckling och förändring. Arbetssätt kommer till del förändras över tid för att anpassas till den växande organisationen och dess verksamhet.
Om avdelningen
Dalregementets söker en kommunikatör till kommunikationsavdelningen, som är en del av regementsstaben. Kommunikationsavdelningen består i nuläget av en kommunikationschef och två skolinformatörer. Avdelningens uppgift är att leda och genomföra kommunikationsverksamheten vid Dalregementet och Falu garnison längs hela konfliktskalan: fred, kris och krig. Avdelningen arbetar med all typ av kommunikation, externt, internt, operativt och strategisk.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du arbetar både strategiskt och operativt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att självständigt insamla, bearbeta och producera information i text, bild och video för internt och externt bruk, till exempel, talepunkter, webbtexter, artiklar på intranätet, inlägg i sociala medier.
Du kommer skapa och moderera innehåll till våra sociala kanaler, fotografera och redigera bild- och videomaterial. Du vägleder också press och media och planerar och utför pressträffar i samarbete med kommunikationschef.
Utöver det jobbar du med hantering och innehållsskapande av vår externa webbsida och vår interna personalwebb. I arbetet ingår också viss formgivning och du stöttar ledning och personal med text, bild och presentationer.
Vi erbjuder
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt goda utvecklingsmöjligheter. Våra medarbetare har ett flertal förmåner, bland annat: kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål, tre timmar träning i veckan på arbetstid, träningskläder och gymkort. Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB.Publiceringsdatum2026-01-20Kvalifikationer
• Kommunikationsutbildning på högskolenivå alternativt motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Arbetslivserfarenhet minst 24 månaders arbete som kommunikatör eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet av att skapa och moderera innehåll i sociala medier
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska - i såväl tal som skrift
• B-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en ödmjuk och utpräglad lagspelare som både delar med dig av din kompetens men också gärna tar emot andras åsikter och erfarenheter. Du trivs med att arbeta självständigt, varierat och med stort eget ansvar för flera projekt samtidigt. Du är duktig på att arbeta strukturerat, prioritera och ta egna initiativ. Du trivs i en arbetsmiljö där man arbetar efter tydliga processer och mot tydliga mål, samtidigt som du är lösningsorienterad och kreativ när det behövs. Du har lätt för och trivs med tempoväxling och är uthållig och leveranssäker. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Tidigare tjänstgöring inom Försvarsmakten eller annan myndighet
• Kunskap i våra system InDesign, Adobe lightroom, Clipsk eller annan video- och fotoredigeringsapp
• Kunna producera och redigera filmmaterial för interna och externa kanaler samt erfarenhet av fotografering med systemkamera
• Erfarenhet av arbete med press och media
• Erfarenhet av att arbeta med kriskommunikation
• Erfarenhet av webbhantering
Övrig information
Anställningsform: Civil anställning tillsvidare med sex månaders provanställning
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetstid: 40 timmar/vecka, måndag-fredag på dagtid med flextidsavtal. Tjänstgöring kan förläggas utanför ordinarie arbetstid
Arbetsort: Falun, men tjänsteresor kan förekomma
Beräknat tillträde: Efter överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning tillämpas inom ramen för Försvarsmaktens lönepolicy.
Kontakt vid frågor gällande tjänsten
Hanna Embretsen, kommunikationschef 073-302 17 05
Kontakt vid frågor om rekryteringsprocessen
HR-generalist Anette Patten, 070 738 7567
Fackliga representanter:
Kontaktas via växeln 08-788 75 00
OFR/O Jan-Erik Belin
OFR/S Kenneth Hartikainen
Saco-S FM Karin Gällmo
SEKO Anna LöfgrenSå ansöker du
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-02-08. Din ansökan ska bestå av CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Dalregementet är ett av Försvarsmaktens nygamla förband med anor från 1625. Regementet återetablerades 2021 efter beslut av riksdagen. Vår verksamhet finns i Falun och vi kommer bidra med utbildning av soldater som bygger framtidens infanteriförband/Armé.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9694015