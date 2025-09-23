Kommunikatör - internkommunikation
2025-09-23
Vill du driva intern- och förändringskommunikation som gör skillnad för Sveriges försvarsförmåga? Hos oss får du ett rollnära ansvar för att stödja chefer, skapa tydliga budskap och säkra att rätt information når rätt målgrupper i ett geografiskt spritt förband.
Om enheten:
Kommunikationsektionen är idag en del av Ledningsstödsavdelningen på FMLOG Stab som stöttar och styr all verksamhet inom förbandet Försvarsmaktens Logistik på uppdrag av förbandschefen. Som kommunikatör blir du en del av ett team som stöttar varandra, delar erfarenheter och tar ansvar tillsammans. Vi är mitt i en utvecklings- och tillväxtresa där internkommunikationen är central.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Planera, leverera och följa upp internkommunikation utifrån kommunikationsplaner.
• Stödja och rådgiva chefer i internkommunikation (proaktivt och reaktivt).
• Ta fram budskap, Q&A, talepunkter och underlag för ledning och chefer.
• Målgruppsanpassa, paketera och projektleda kommunikation i intranät och övriga interna kanaler.
Kvalifikationer
• Akademisk utbildning inom kommunikation/marknadsföring/journalistik eller likvärdig eftergymnasial utbildning.
• Minst 5 års erfarenhet av internkommunikation samt av att planera, genomföra och följa upp kommunikationsarbete på operativ och strategisk nivå.
• Mycket god svenska i tal och skrift.
• God förståelse för digital internkommunikation och intranät.
• B-körkort.
Meriterande:
• Erfarenhet från större organisation.
• Erfarenhet av förändringskommunikation.
• Projektledningsvana.Dina personliga egenskaper
Du är analytisk med god strategisk blick och driver arbetet framåt självständigt. Du samarbetar väl, är flexibel och hanterar perioder av högt tempo och starka röster med fokus och lugn. Du är trygg i dig själv, kan stå på dig även inför seniora intressenter och prioriterar säkert när förutsättningarna ändras.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
• Anställningsvillkor: Tillsvidare, heltid.
• Placering: Stockholm. Resor förekommer (ca 4 dagar/månad).
• Flextid med möjlighet till viss distansarbete (cirka 1 dag/vecka).
Frågor gällande befattningen:
Rekryterande chef Ulrika Westerberg.
Frågor gällande rekryteringsprocessen:
HR-generalist Sandra Rosén Larsson.
Fackliga företrädare:
• SACO: Madeleine Bagge
• OFR/S: Håkan Antonsson
• SEKO: Eva-Brit Steen
• OFR/O: Julia Back
Samtliga ovan nås via växeln 08-788 75 00.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 10 oktober 2025. Vänligen bifoga ditt CV och besvara de urvalsfrågor som finns i ansökningsformuläret. Personligt brev ska inte bifogas.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
