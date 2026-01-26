Kommunikatör - föräldravikariat
2026-01-26
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Kommunikationsenheten som ingår i Kommunledningskontoret på Värmdö kommun söker nu en trygg, kunnig och engagerad kommunikatör som vill vara med och säkerställa kommunikationsuppdraget under tiden som en av våra seniora kommunikatörer är föräldraledig.
Vill du vara med och arbeta för att förbättra vardagen för tusentals Värmdöbor och medarbetare varje dag? Trivs du med att jobba i en bred kommunikativ roll, där du får möjlighet att använda hela din verktygslåda? Då är det kanske just dig vi söker! Tjänsten är ett föräldravikariat med tidsbegränsad anställning från snarast till och med september 2027.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
• Agera kommunikationspartner mot ett av våra verksamhetskontor
• Strategiskt planera och genomföra kommunikationsinsatser och förändringskommunikativa aktiviteter, event och projekt
• Arbeta redaktionellt med att producera och utveckla innehåll till samtliga av organisationens kommunikationskanaler
• Arbeta analytiskt med uppföljning och analys av resultat och effekt, samt vara med och utveckla nya rutiner och arbetssätt kring detta
• Arbeta med stöd, rådgivning och coachning till medarbetare och chefer inom olika typer av kommunikativa frågor
• Driva utveckling och aktivt bidra med nya innovativa infallsvinklar och idéer som tar verksamheten framåt
• Vara med och utveckla Värmdö kommun som varumärke
För att passa i rollen krävs det att du:
• Har tidigare erfarenhet av arbete inom kommunikation och förändringsledning
• Är en öppen, engagerad och prestigelös arbetskamrat som gillar att arbeta varierat och tidvis i högt tempo
• Tar egna initiativ, är handlingskraftig och trygg med att prioritera
• Har en stor språklig kompetens och en god känsla kring grafisk form
• Är bekväm med att jobba strategiskt med kommunikation och äga ditt mandat
• Gillar att ha ett härligt team omkring dig och gärna bidrar till en positiv arbetsmiljö
Till den här rollen söker vi dig som har:
• Högskoleutbildning inom kommunikation, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
• Erfarenhet av arbete i liknande roll
• Har erfarenhet av arbete i statlig myndighet, kommun eller politiskt styrd organisation
Du ingår i Kommunikationsenheten som idag består av 10 härliga medarbetare. Dina personliga kvaliteter och din målmedvetenhet är avgörande för uppdragets framgång och vi lägger därför mycket stor vikt vid personlig lämplighet. Till tjänsten välkomnar vi både juniora och seniora sökanden.
Värmdö kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2026. Urval och intervjuer kommer att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
