Kommunikationsstrateg
Hällefors kommun / Marknadsföringsjobb / Hällefors Visa alla marknadsföringsjobb i Hällefors
2025-10-30
, Filipstad
, Ljusnarsberg
, Nacka
, Nora
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hällefors kommun i Hällefors
, Örebro
eller i hela Sverige
Drömmer du om ett liv nära naturen utan vardagsstress? Välkommen till Hällefors kommun! Här finns inget köande - snabb tillgång till förskola, skola, kulturskola och fritidsaktiviteter. Bo bekvämt och prisvärt i naturskön miljö med ett varierat friluftsliv runt knuten. Här har du nära till allt. Ta chansen att skapa ett lugnare, rikare liv för dig och din familj! Välkommen.
Förmåner
- Stöd för kompetensutveckling och fortbildning.
• Friskvårdsbidrag som uppmuntrar till ett hållbart arbetsliv.
- Hjälp med boende vid behov.
- Möjlighet till arbete på distans utifrån verksamhetens behov.
- Möjlighet till semesterväxling.Publiceringsdatum2025-10-30Beskrivning
Kommunikationsstrategens uppdrag är att leda, styra och utveckla Hällefors kommuns övergripande kommunikationsarbete och säkerställa att verksamheterna får tillgång till relevant och professionellt kommunikationsstöd. Du har en viktig roll i kommunens visions- och värdegrundsarbete, där du bidrar till verksamheternas måluppfyllelse och skapar konkret nytta för medborgarna.
Du vägleder verksamheterna för att stärka kommunens samlade kommunikativa kompetens. Du agerar också kommunikationsstöd i samband med projekt, förändringar och krissituationer tillsammans med sakkunniga. Du har ansvar för utveckling och digitalisering inom kommunikationsområdet.Dina arbetsuppgifter
- Planera, projektleda och följa upp kommunens samlade kommunikationsstrategi i linje med övergripande mål.
- Ta fram och implementera kommunikationsplaner som stödjer verksamhetsmål och värdegrund.
- Ta fram budskap, ge rådgivning och stöd till chefer, ledningsgrupper och nyckelpersoner.
- Stötta verksamheterna i webbpublicering, medborgardialog och i att stärka sin kommunikationskompetens.
- Planera och genomföra utbildningar inom kommunikationsområdet; introducera/administrera arbetssätt och verktyg i organisationen.
- Samverka med övriga strategiska och specialiserade roller i kommunens centrala organisation.
- Producera nyheter och artiklar för olika kanaler och säkerställ klarspråk och enhetlig ton.Kvalifikationer
- Högskoleutbildning inom kommunikation/media eller annan eftergymnasial utbildning, alternativt motsvarande kompetens genom erfarenhet.
- Flerårig erfarenhet som kommunikatör/kommunikationsstrateg med förmåga att arbeta både strategiskt och operativt.
- Dokumenterad vana att planera, leda och följa upp kommunikationsinsatser.
- Vana att utbilda och coacha chefer/medarbetare i kommunikativa arbetssätt och verktyg.
- God förståelse för medborgardialog och serviceinriktad myndighetskommunikation.
- Mycket god svenska i tal och skrift; god förmåga att göra komplex information enkel och begriplig.
- Personliga egenskaper: trygg och självständig, lyhörd och relationsskapande. Du skapar tydlighet, struktur och effekt, är analytisk, tar initiativ och driver uppdrag i mål.
Meriterande
- Erfarenhet från politiskt styrd organisation.
- Erfarenhet av att utbilda chefer i kommunikation och av arbetsgivarvarumärke.
- Erfarenhet av uppföljning/analys (t.ex. webbstatistik, kanal- och målgruppsanalys).
- Erfarenhet av att leda dialog- och förändringsprocesser nära verksamheten.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Mer om Hällefors kommun
I Hällefors kommun finns ett antal förmåner tillgängliga för dig som medarbetare. Bland dessa förmåner ingår extra semesterdagar vid uppnådd ålder, för vissa medarbetare finns även möjligheten att omvandla semesterdagstillägget till ytterligare semesterdagar samt ett förmånligt tjänstepensionsavtal. Dessa förmåner syftar till att skapa en trivsam och förmånlig arbetsmiljö för alla anställda i Hällefors kommun.https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/saghejtilldittkollektivavtal.65598.html
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hällefors kommun använder vi rekryteringsverktyget Varbi. Tänk på att inte lämna känsliga uppgifter, eftersom ansökningen är en offentlig handling.
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Hällefors kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning, om du har kunskaper inom det finska språket är det extra välkommet. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C2025/90". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hällefors kommun
(org.nr 212000-1942) Arbetsplats
Central förvaltning, Kanslienheten Kontakt
Åsa Rönnmark Jakobsson 0591-64125 Jobbnummer
9580644