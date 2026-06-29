Kommunikationschef Bodens artilleriregemente, A 8
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2026-06-29
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Hur kommunicerar man tydligt, trovärdigt och förtroendeskapande i en verksamhet som bidrar till Sveriges säkerhet? Nu söker Bodens artilleriregemente en kommunikationschef för att leda just det arbetet och därmed göra skillnad i ett av samhällets mest centrala uppdrag. Här får du möjlighet att vara en nyckelperson i ledningen och forma Bodens artilleriregementes framtid i både en nationell och NATO-kontext.
Kommunikationsavdelningen, G9
Kommunikationsavdelningen består av dig och en kommunikatör. Kommunikationschefen lyder närmast under chefen för genomförandeavdelningen, men är även direktrapporterande till regementschefen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som kommunikationschef ansvarar du för att leda kommunikationstjänsten vid Bodens artilleriregemente. Det omfattar såväl den interna som externa kommunikationen.
Du arbetar med kommunikation ur ett brett perspektiv och utgör ett kvalificerat kommunikationsstöd till cheferna på förbandet. Rollen är arbetsledande med ansvar för att samordna, inrikta och följa upp kommunikationsarbetet, men innebär inget personalansvar. Du gör strategiska bedömningar, analyserar och föreslår kommunikationsbehov, formulerar budskap samt planerar, genomför och följer upp kommunikationsinsatser.
Arbetsuppgifterna löses i alla miljöer, både inomhus och utomhus och under alla väderförhållanden.
Arbetsuppgifterna innebär att du:
Ger strategiskt stöd inom kommunikationsområdet till chefer och medarbetare
Har ett övergripande ansvar för kris-, media- och marknadskommunikation
Deltar i analys, omvärldsbevakning och utvärderingsarbete
Vid behov samordnar kommunikation med andra organisationer och myndigheter
Ger stöd i mediefrågor, formulerar budskap, bjuder in media till pressträffar
Tillsammans med kommunikatören producerar innehåll till regementes interna och externa kanaler
Ansvarar för regementets interna kommunikationskanaler
Ansvarar för regementets officiella sociala mediekanaler
KRAVPubliceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Akademisk examen inom kommunikation eller kompetens/utbildning vi bedömer likvärdig
Erfarenhet av kommunikativt arbete, gärna inom en större organisation
Mycket god förmåga att hantera texter och att uttrycka dig i skrift på både svenska och engelska
Goda kunskaper inom fotografering och bildbehandling
B-körkortDina personliga egenskaper
Som kommunikationschef på Bodens artilleriregemente är du bekväm med att med ha många bollar i luften. Du trivs med att växla mellan självständigt arbete och samverkan med andra mot gemensamma mål. Som person är du positiv, har integritet och arbetar lösningsorienterat. Arbetstempot kan stundtals vara högt så du behöver kunna agera effektivt och produktivt även under tidspress, ha ett strukturerat arbetssätt liksom god administrativ förmåga. Du är inte heller främmande för att, när det så kräver, stötta kommunikatören med att dokumentera verksamheten på förbandet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Erfarenhet av att arbetsleda processer
Erfarenhet av kommunikationsarbete i Försvarsmakten eller annat arbete i Försvarsmakten som vi bedömer meriterande
Erfarenhet från kriskommunikation vid myndighet eller företag
Goda kunskaper inom grafisk formgivning med Adobes programvaror
Goda kunskaper och dokumenterad erfarenhet av att självständigt producera rörlig bild
Godkända betyg från värnplikt, alternativt GMU eller insatsutbildning Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Boden
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetet innebär en del inrikes tjänsteresor och ibland övernattning. Arbetsförhållanden innebär oftast 40 timmars arbetsvecka, men sker ibland på oregelbundna tider, t.ex. under övningsförhållanden.
För att kunna uppfylla Försvarsmaktens krav på fysisk standard ingår fysisk träning som en del av dina arbetsuppgifter.
Upplysningar om befattningen
Kommunikationschef Viktoria Välilä, viktoria.valila@mil.se
, 072-317 46 70
Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator Lisa Bäckström, lisa.backstrom@mil.se
, 073-093 58 06
Fackliga företrädare
Seko Försvar, Susanne Thunberg, 0921-34 80 00
Försvarsförbundet, Annelie Forshage, forsvarsforbundet-l99-boden@mil.se
Saco, Björn Astermo, 0921-34 80 00
Officersförbundet, Janne Almgren, 0921-34 80 00 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-16. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Om du går vidare i rekryteringsprocessen ska du vara beredd att skicka arbetsprov/prover med material från tidigare kommunikationsarbete, exempelvis produktion.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
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Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Bodens Artilleriregemente, A 8, är Försvarsmaktens kompetenscentrum för indirekt bekämpning. Regementet bevarar och utvecklar kompetenser, materiel och metoder för framtidens förmåga att upptäcka och träffa mål på långa avstånd och med hög precision. A 8 har funktionsansvar för CAS (Close Air Support) - att leda flygunderstöd mot markmål samt för vädertjänsten inom Armén i Försvarsmakten. Strid i vintermiljö är en särskild kompetens för förbandet i Boden. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
961 19 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9983340