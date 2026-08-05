Kommundirektör
Capus AB / Chefsjobb / Grästorp Visa alla chefsjobb i Grästorp
2026-08-05
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Kommundirektör till Grästorps kommun
Vill du leda en kommun där det är nära mellan beslut och handling?
I Grästorp finns något som många större organisationer strävar efter – korta beslutsvägar, ett högt förtroende mellan människor och en stark vilja att utvecklas tillsammans. Här är närheten en styrka. Närheten till invånare, medarbetare, politiken, närings- samt föreningslivet och varandra skapar möjligheter att göra verklig skillnad.
Nu söker vi en kommundirektör som vill leda Grästorps kommun in i nästa utvecklingsfas. Vi söker dig som kombinerar strategisk höjd med ett engagerande ledarskap och som vill bidra till en hållbar framtid för kommunens invånare.
Om uppdraget
Som kommundirektör är du kommunens högsta tjänsteperson och leder den kommunala organisationen på uppdrag av den politiska ledningen. Du har det övergripande ansvaret för att omsätta politiska mål till resultat och skapa förutsättningar för en effektiv, hållbar och kvalitativ verksamhet.
Du leder kommunens ledningsgrupp och ansvarar för att utveckla styrning, uppföljning och verksamhetsutveckling. Tillsammans med chefer och medarbetare skapar du en organisation som präglas av kvalitet, samverkan och framtidstro.
Rollen innebär också att vara en viktig länk mellan politik och förvaltning samt att företräda Grästorps kommun i dialog med invånare, näringsliv, myndigheter, föreningsliv och andra samarbetspartners.
Vi erbjuder
Grästorp är en kommun där det är möjligt att göra skillnad på riktigt. Här finns en kultur som bygger på tillit, delaktighet och engagemang. Som kommundirektör får du möjlighet att leda en organisation där människor vill utvecklas tillsammans och där idéer snabbt kan omsättas till handling. Du blir en central kraft i kommunens fortsatta utveckling och får arbeta nära såväl den politiska ledningen som verksamheterna och kommunens invånare.
Vem är du?
Du är en trygg och tydlig ledare som skapar förtroende genom öppenhet, lyhördhet och integritet. Du har förmågan att tänka långsiktigt samtidigt som du omsätter strategier till konkreta resultat. Du trivs i en komplex miljö där olika perspektiv behöver vägas samman och där samarbete är en framgångsfaktor. Genom ditt ledarskap bygger du engagemang, utvecklar andra ledare och skapar en kultur där ansvar, tillit och utveckling går hand i hand.
Vi tror också att du är kommunikativ, nyfiken och omvärldsorienterad. Du har mod att driva förändring när det behövs och ett genuint intresse för samhällsutveckling och demokratins uppdrag.
Vi söker dig som har
Akademisk examen inom relevant område.
Flerårig erfarenhet av strategiskt ledarskap i en större och komplex organisation.
Erfarenhet av att leda genom andra chefer.
Dokumenterad erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling med goda resultat.
Erfarenhet av övergripande ekonomi- och verksamhetsstyrning.
Erfarenhet från en politiskt styrd organisation.
Mycket god kommunikativ förmåga och vana att skapa förtroendefulla relationer.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunal verksamhet, samverkan med näringsliv och regionala aktörer samt arbete med samhällsutveckling, kompetensförsörjning eller tillitsbaserad styrning.
Välkommen till Grästorp
Vi söker inte bara en erfaren chef – vi söker en ledare som vill vara med och forma framtidens Grästorp. Om du drivs av samhällsutveckling, tycker om att bygga starka relationer och vill leda en organisation där närhet skapar möjligheter, ser vi fram emot din ansökan.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Capus. Vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Pia Strandh på 073-340 92 13 eller pia.strandh@capus vid eventuella frågor gällande rekryteringsprocessen eller om du vill skicka en intresseanmälan.
Välkommen med din ansökan senast 16 augusti! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capus AB
(org.nr 556659-7828), https://www.grastorp.se/
467 80 GRÄSTORP Arbetsplats
Grästorps Kommun Kontakt
Head of Business area - Public Sector
Pia Strandh pia.strandh@capus.se +46733409213 Jobbnummer
10023682