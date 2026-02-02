Kommunarkivarie
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Kommunarkivarie med driv för digital utveckling
Vill du vara med och forma framtidens digitala informationsförvaltning? Vi söker en kommunarkivarie som vill ta en central roll i utvecklingen av vårt e-arkiv, stärka kommunens informationshantering och bidra till en modern och rättssäker dokumentförvaltning.
Rollen passar dig som trivs i en miljö där utveckling, samarbete och ett starkt engagemang för verksamhetens behov är en självklar del av vardagen.Dina arbetsuppgifter
Som en av två kommunarkivarier får du ett brett uppdrag där du både arbetar strategiskt och operativt. Du samordnar frågor som rör informationshantering, deltar i utvecklingen av gemensamma arbetssätt och stöttar verksamhetens medarbetare i att skapa struktur och kvalitet i sina processer. Arbetet innebär ett nära samarbete med registratorer, verksamhetsadministratörer, informationssäkerhetssamordnare, kompetenser inom digitalisering och it-utveckling och andra specialistfunktioner. Genom ditt arbete bidrar du till att säkerställa att kommunens information hanteras och bevaras långsiktigt, effektivt och rättssäkert.
I uppdraget ingår att driva den digitala utvecklingen av vårt e-arkiv. Det innebär att du medverkar i både planering och genomförande av digitala leveranser, utvecklar rutiner och riktlinjer för digitalt bevarande samt kvalitetssäkrar metadata, informationspaket och format. Du arbetar också med att ge rådgivning och utbildning, genomföra gallringsutredningar och tillsyn enligt arkivlagen samt utföra sökningar, utlämnanden och förteckningsarbete. I tjänsten ingår är även sedvanliga uppgifter inom våra analoga arkiv och att vid behov stötta registraturen under perioder med hög arbetsbelastning/semestrar samt eventuellt att vara dataskyddsombud för våra kommunala bolag.Kvalifikationer
Vi söker dig som känner dig hemma i både vardagsnära stöd till verksamheterna och i arbetet med långsiktig utveckling. Du är analytisk och lösningsorienterad och har lätt för att skapa ordning i komplexa flöden. Att ta ansvar för ditt arbete, planera din vardag och att slutföra det du påbörjar ser du som en självklarhet. Rollen kräver att du kan se helheten, samtidigt som du har förmåga att tydliggöra detaljer och pedagogiskt förklara vikten och vinsterna av god, långsiktig informationshantering.
För att lyckas i rollen behöver du ha högskoleutbildning inom arkiv- eller informationsvetenskap, eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du ska ha mycket goda kunskaper om arkivlagstiftning, offentlighet och sekretess samt GDPR. God förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift är en nödvändighet eftersom rollen innebär omfattande kommunikation och vägledning. Du ska även ha förståelse för digitala informationsflöden och tekniska system samt ett säkert omdöme i frågor som rör sekretess och utlämnande. Erfarenhet från kommunal verksamhet, arbete med digitala arkiv, utvecklingsprojekt, KLASSA eller projektledning är mycket meriterande. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
Tjänsten är placerad inom enheten Förvaltning och utredning, som bland annat arbetar med arkiv, kommungemensam registratur och nämndadministration. Enheten samlar kompetenser som tillsammans utvecklar moderna, effektiva och säkra processer som stärker kommunens demokratiska uppdrag. Här får du möjlighet att påverka och bidra till långsiktig kvalitet i en organisation som värdesätter kontinuerligt förbättringsarbete i vardagen, initiativkraft och samarbete.
Vi ser fram emot att välkomna dig som vill vara med och bygga en framtidssäker och hållbar arkivfunktion.
Intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden gått ut.
Tjänsterna kommer att säkerhetsprövas/-klassas.
