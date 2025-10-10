Kommunarkivarie
2025-10-10
, Östra Göinge
, Älmhult
, Markaryd
, Hässleholm
Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra.Publiceringsdatum2025-10-10Arbetsuppgifter
Som arkivarie ingår du i ett team om sju personer som utgör kärnan i kommunens centrala administration, kanslienheten. Enheten består även av en kommunsekreterare, en nämndsekreterare, fyra registratorer samt en kommunjurist.
Kanslienheten är organiserad under den administrativa avdelningen, där även kommunikation, digitalisering, utveckling samt kontaktcenter ingår.
Du ska vara intresserad av att ha ett brett arbetsfält och vilja ta ansvar för arkivvård och att utveckla arkivverksamheten i kommunen. Du blir hela organisationens rådgivare i arkivfrågor och du utgör ett stöd till arkivombud inom kommunens förvaltningar. Du vill genom din kompetens och engagemang öka kunskapen i arkivfrågor inom organisationen och vill också driva utvecklingen framåt.
I arbetsuppgifterna som kommunarkivarie ingår bland annat:
• att besvara frågor från allmänheten
• lämna ut handlingar från arkivet och sekretesspröva dem vid behov
• ordna och förteckna arkiv
• ansvara för kommunens centralarkiv, exempelvis att kravställa och ta emot leveranser
• säkerställa rutiner inom arkivområdet
• digitalisera pappersarkiv och hantera databaser
• göra utredningar samt skriva fram ärenden till kommunstyrelsen, som är arkivmyndighet
• ge råd och stöd till organisationen i arkivfrågor, exempelvis gällande gallring, offentlighet och sekretess, arkivlokaler men även inför inköp av nya verksamhetssystem
• ge råd och stöd vid framtagande och revidering av informationshanteringsplaner samt ansvara för kommunstyrelsens informationshanteringsplan
• hålla utbildningar och samverka inom organisationen på ett sätt som hjälper den till en korrekt dokumenthantering
• att vara kontaktperson gentemot kommunalförbundet Sydarkivera och samordna leveranser av e-arkiv till dem.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsexamen som är relevant för tjänsten eller annan utbildning som tillsammans med erfarenhet anses likvärdig.
Du har god kännedom om den lagstiftning som styr offentlig förvaltning. Arbetslivserfarenhet av arkivverksamhet är särskilt meriterande, både analoga och digitala arkiv samt i kommunal verksamhet.
Då du kommer att vara organisationens specialist i arkivfrågor är det viktigt att du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ samt att du har ett gott ordningssinne och är serviceinriktad.
Arbetet är omväxlande och stimulerande och innebär många kontakter externt med kommuninvånare och internt med kollegor inom organisationen. I rollen som arkivarie behöver du därför ha en god kommunikativ förmåga, se vikten av och fördelarna med samarbete samt att vara duktig på att skapa förtroendeingivande relationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort B krävs.
ÖVRIGT
Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.
Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "127/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Osby kommun
(org.nr 212000-0902) Arbetsplats
Osby kommun, Kommunstyrelseförvaltning Kontakt
Administrativ chef
Margareta Larsson Östling margareta.larssonostling@osby.se 0479528029 Jobbnummer
