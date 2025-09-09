Kommande uppdrag inom Ekonomi
2025-09-09
Vi söker ekonomiassistenter, löneadministratörer- och specialister samt redovisningsekonomer för kommande uppdrag i Östergötland. Vi arbetar både med konsultuppdrag och direktrekryteringar inom ekonomi, detta styrs av våra kunders behov. Våra kunder är inom både den privata och offentliga sektorn och i varierande storlek. Genom att skicka in din intresseanmälan via denna annons öppnar du dina dörrar för nya och spännande utmaningar, välkommen till vårt nätverk!
Skicka in ditt CV redan idag, när det dyker upp ett uppdrag som passar din profil så kontaktar vi dig.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Arbetsuppgifterna varierar efter kundens behov men vanligt förekommande önskemål på kunskap är följande:
• Stötta befintlig ekonomiavdelning
• Bankbetalningar
• Granskning och ankomstregistrering
• Hantera leverantörsreskontra
• Hantera kundreskontra
• Kreditprövningar
• Inkassohantering och påminnelser
• Löpande bokföring
• Lönehantering
Notera att detta är vanligt förekommande arbetsuppgifter. Då detta inte är en specifik tjänst utan en intresseanmälan för kommande uppdrag vet vi inte i förtid vilka exakta arbetsuppgifter tjänsten innehåller.
Vem är du?
Du har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi, från universitet/högskola eller YH-utbildning. Du har antingen lång erfarenhet av yrkesroller inom ekonomi eller så har du precis påbörjat din karriär. Viktigt är att du vill bygga vidare på din kompetens och skaffa mer erfarenhet hos någon av våra kunder. Goda kunskaper i Excel är alltid en stark merit. Det är dessutom starkt meriterande om du har erfarenhet av ett eller flera ekonomisystem.
För att passa i de flesta roller inom ekonomi bör du vara analytisk, strukturerad och ansvarstagande. Du bör dessutom vara kommunikativ och serviceinriktad. Våra kunder efterfrågar varierande erfarenhet och specialisering, därav är det av stor vikt att du är tydlig kring dina tidigare erfarenheter, kompetenser och ambitioner i ditt CV. Då vi arbetar i ett stort geografiskt område önskar vi att du i din ansökan anger vilken ort du är intresserad av!
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
Ersättning
