Kolloledare

Vi söker koloniledare för sommarens verksamhet på Västeråsgården. Sommarens perioder är
1: 10/6 - 30/6
2: 1/7 - 21/7
3: 22/7 - 11/8
Kolonin består av 60 barn med 12 ledare som alla under 20 dagar vistas tillsammans på Västeråsgården i Söderbärke. Ledigheter fastställs i ett rullande schema.
Vi söker personer med intresse av att arbeta med barn i en miljö som innehåller lek och friluftsliv i ett högt tempo . Erfarenheter är meriterande.
Utdrag ur belastningsregister enligt Lag (2013,852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, Sveriges riksdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
via mail
E-post: jenny.nordlund@vasteras.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fören Västeråsgården

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Västeråsgården, Fören

Kontakt
Periodchef
Jenny Nordlund
jenny.nordlund@vasteras.se

Jobbnummer
9726490

