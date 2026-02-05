Kolloledare

Vi söker koloniledare för sommarens verksamhet på Västeråsgården. Sommarens perioder är 1: 10/6 - 30/6 2: 1/7 - 21/7 3: 22/7 - 11/8 Kolonin består av 60 barn med 12 ledare som alla under 20 dagar vistas tillsammans på Västeråsgården i Söderbärke. Ledigheter fastställs i ett rullande schema. Vi söker personer med intresse av att arbeta med barn i en miljö som innehåller lek och friluftsliv i ett högt tempo . Erfarenheter är meriterande. Utdrag ur belastningsregister enligt Lag (2013,852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, Sveriges riksdag.