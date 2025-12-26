Kökspersonal till Surflogiet
2025-12-26
Precis vid stranden på Gotlands västra sida i skuggan av de hundra år gamla martallarna ligger Surflogiet. Ett litet paradis med rötterna i surfkulturen, ett stort hjärta för livsstilen och hur vi tar hand om jorden vi lever på.
Verksamheten består av 28 bäddar fördelat på 11 tält, eventtält för grupp och konferens, wellnesstält för yoga och massage, restaurang med strandbar, kök, aktivitetsanläggning. Surflogiet har öppet varje dag, från mitten av juni till mitten av augusti. Köket är öppet från 11:30 till 22:00, med lunch och middagsservering. Från och med slutet på maj till och med augusti tar vi även emot gruppbokningar för konferenser, bröllop eller fester.
Eftersom vi har högt fokus på hållbarhet kommer du att arbeta i en miljö där vi använder lokala och ekologiska råvaror, vårt eget kranvatten, återvinner, samt är plastfria till förmån för det hållbara samhället.
På Surflogiet samarbetar vi varje dag för att tillsammans skapa och servera utsökta och hållbara drycker och maträtter. Vi välkomnar våra gäster med våra egna unika jag, det är så vi kan ge dem de genuint personliga upplevelserna som skapar minnesvärda möten. För oss själva och våra gäster.Publiceringsdatum2025-12-26Kvalifikationer
Erfarenhet från restaurangkök eller snabbmatskök är meriterande. Även ett intresse för matlagning och hållbarhet meriterande. Men det är viktigaste är att du som person är driven, flexibel, kvalitetsmedveten, självgående och serviceinriktad.
Vi vill gärna att du:
är flexibel och innovativ
har förmåga att samarbeta, ta ansvar och arbeta strukturera
är stresstålig och klarar av att leverera under väldigt högt tryck.
uppskattar gästkontakten som vårat öppna kök erbjuder
sprider positiv energi omkring dig
är snabb, noggrann och effektiv
kan och vill bjuda på dig själv
Vi erbjuder även personalboende i Tofta för våra medarbetare.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
För enkelhetens skull använd formuläret på våran hemsida under fliken "work"
E-post: hedda@surflogiet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KOCK 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Surflogiet AB
(org.nr 556925-5085), https://www.surflogiet.se
Eskelhem Toftavägen 374 (visa karta
)
622 66 GOTLANDS TOFTA Jobbnummer
9663896